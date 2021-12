Can Yaman e Francesca Chillemi sono finiti al centro del Gossip da qualche settimana, per via di una presunta relazione fra di loro. Nella giornata di giovedì 2 dicembre, Alessandro Rosica ha parlato dei due protagonisti di Viola come il mare. Secondo l'esperto di pettegolezzi sui vip, fra l'ex Miss Italia e l'attore di Istanbul ci sarebbe stato qualcosa.

Can Yaman avrebbe avuto un flirt con Francesca Chillemi: le parole di Rosica

Can Yaman sta lavorando con Francesca Chillemi ad una una nuova fiction. I due protagonisti di Viola come il mare sono apparsi da subito molto affiatati, sia sul set, sia lontano dalle telecamere.

La coppia, in base a quanto trapelato sul magazine Chi, avrebbe passato anche un weekend insieme a casa dell'attrice a Roma. L'ex Miss Italia e l'attore turco, però, non hanno mai commentato le foto pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini e non hanno confermato, né smentito, il presunto flirt. Nella giornata di giovedì 2 dicembre, Alessandro Rosica ha rivelato sul suo profilo Instagram, di avere informazioni su Can e Francesca.

Per Rosica ci sarebbe stato qualcosa fra Can Yaman e Francesca Chillemi

Rosica ha raccontato ai suoi follower qualche informazione in più sui protagonisti di Viola come il mare. A tal proposito, Alessandro ha dichiarato: ''La Chillemi era in profonda crisi con il compagno, diciamo che c'è ancora questa mezza crisi, proprio, ma soprattutto per queste chiacchiere che erano uscite''.

L'esperto di gossip ha poi proseguito, rivelando dettagli in più sulla vicenda: ''Can Yaman e la Chillemi assolutissimamente non stanno insieme, però, fonti vicine, mi dicono che c'è stato un qualcosa''.

Francesca Chillemi avrebbe litigato con il compagno per i pettegolezzi su Can Yaman

Rosica ha anche spiegato che, a causa dei pettegolezzi circolati sul presunto flirt fra Francesca Chillemi e Can Yaman, l'ex Miss Italia avrebbe avuto problemi con il suo fidanzato.

Alessandro, infatti, ha affermato: ''Se si sistemerà la cosa va benissimo così, ma ci vuole un bel coraggio per il compagno. Ho capito che ti ha tradito con Can Yaman, però comunque un tradimento''. Dopo le fotografie pubblicate sul magazine diretto da Alfonso Signorini e dopo le dichiarazioni fatte da Alessandro Rosica. I due protagonisti di Viola come il mare non hanno rilasciato nessuna dichiarazione.

I due colleghi, infatti, stanno proseguendo le riprese della nuova fiction e continuano a lavorare insieme. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sulla vicenda e per scoprire se Yaman o Chillemi smentiranno le chiacchiere sul loro conto.