Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca 'Love is in the air', che narra del litigioso e passionale amore fra Eda Yildiz ed Serkan Bolat. Le nuove puntate si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 dicembre 2021, dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 16:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul tira e molla di Kemal e Aydan, sui rimpianti di Eda, sulla decisione di quest'ultima di allontanare Serkan, sulla lettera di Aydan, sulla decisione del Bolat di riconquistare la sua ex e sui problemi di comunicazione di Engin e Piril.

Kemal vuole rivelare la verità a Serkan

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Engin, Piril e Melek consiglieranno Eda e Serkan di mantenere una certa distanza per evitare di ricadere negli stessi errori che hanno portato alla fine della loro relazione. Kemal deciderà di recarsi in hotel per parlare con Serkan, senza sapere che Aydan lo sta seguendo con l'aiuto di Seyfi. Bolat, infatti, vuole impedire al suo compagno di rivelare la loro relazione a Serkan. Nel frattempo, Eda chiederà a quest'ultimo di partire per non fare più ritorno. L'imprenditore però non ascolterà le parole della sua ex, decidendo di rimanere per riconquistarla. Non sapendo cosa fare, Serkan chiederà aiuto a sua madre, rischiando di sorprendere Kemal nascosto in bagno.

Per evitare che Bolat scopra che Kiraz è sua figlia, Melek dichiarerà di fronte a tutti che la bambina è sua e di Burak, un dipendente dell'hotel. La bambina starà al gioco, sorprendendo tutti. Per rimanere a Sile e controllare la nipote Eda, Aydan si offrirà di curare l'arredamento dell'albergo con il benestare della proprietaria, Deniz.

Aydan scrive una lettera al figlio

Serkan riprenderà a lavorare al fianco di Eda su richiesta di Deniz. Più tardi, Burak chiederà a Eda di ricostruire i suoi ultimi anni di vita, dalla malattia dell'imprenditore, al suo rifiuto categorico di diventare padre e al suo conseguente allontanamento. Fatto ciò, Yildiz annuncerà a Melek e Ayfer l'intenzione di rivelare a Serkan che Kiraz è sua figlia.

Nel frattempo, anche Aydan scriverà una lettera a suo figlio per informarlo della sua storia d'amore con Kemal, lasciandola nell'auto del figlio. Melek troverà la lettera prima di Serkan e, convinto che sia di Eda, la prenderà e la porterà ad Ayfer per poi decidere insieme a lei di raccontare la verità al Bolat. Engin e Piril affronteranno i loro problemi famigliari, cercando di capire ognuno i bisogni dell'altro. Dopo aver mandato via tutti i dipendenti, Serkan inviterà Eda a lavorare insieme, riuscendo a trascorrere con lei del tempo in totale serenità.