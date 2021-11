Can Yaman e Francesca Chillemi sono finiti al centro del Gossip negli ultimi giorni, a causa di alcune fotografie pubblicate su un noto settimanale. In base a quanto trapelato sul magazine diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che i due attori abbiano passato un weekend insieme, nell'appartamento romano dell'ex Miss Italia. Nella giornata di lunedì 22 novembre, i protagonisti di Viola come il mare hanno festeggiato il compleanno di una collega sul set. Al momento, Can e Francesca continuano a essere impegnati con le riprese della nuova fiction e non hanno rilasciato dichiarazioni in merito ai pettegolezzi circolati sul loro conto.

Can Yaman festeggia il compleanno di una collega: c'è anche Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi continuano con i loro progetti lavorativi. Il cast di Viola come il mare, dopo essersi trasferito in Sicilia per circa un mese per le riprese, è tornato a Roma. Il 22 novembre, lo staff che sta collaborando alla messa in produzione della nuova serie televisiva e alcuni attori, fra i quali il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e l'interprete di Azzurra in Che Dio ci aiuti, si sono ritrovati nuovamente insieme anche lontano dalle telecamere della fiction. Infatti, i due attori hanno festeggiato il compleanno di una collega che sta lavorando con loro.

Can Yaman arriva alla festa di compleanno di una collega e c'è anche Francesca Chillemi

Fra una ripresa e l'altra, in base a quanto trapelato dal profilo social di una delle costumiste che stanno lavorando in Viola come il mare, il 22 novembre, sul set della fiction è stato un giorno speciale. Infatti, in quella giornata è stato festeggiato il compleanno di un'altra costumista.

All'interno di uno dei container usati dalla produzione per il set si è svolto un brindisi con tanto di torta e bevande per fare il brindisi. Fra i presenti, oltre a Francesca Chillemi, ben visibile nel filmato condiviso sui social, è arrivato anche Can Yaman.

Yaman tace sulla sua vita privata e continua a lavorare con Francesca Chillemi

Can Yaman è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e, anche dopo la pubblicazione dei gossip riferiti ad un presunto weekend che avrebbe trascorso con Francesca Chillemi, non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito. L'attore di Istanbul, inoltre, non ha smentito i pettegolezzi circolati, sul suo conto. Anche la protagonista di Viola come il mare non commentato le fotografie pubblicate sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Non resta, pertanto, che attendere un po' di tempo, per scoprire se i diretti interessati commenteranno quanto trapelato sul loro conto.