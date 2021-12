I fan di Un posto al solo conoscono benissimo il personaggio della dottoressa Ornella Bruni, ma non tutti sono a conoscenza del profondo dolore che si porta dentro l'attrice che le presta il volto. Marina Giulia Cavalli ha perso sua figlia Arianna in giovanissima età. La ragazza si è spenta nel 2015, ad appena 21 anni, a causa di una grave forma di leucemia. Marina ha dichiarato di essere ancora in contatto con lei e proprio in questi giorni l'ha ricordata in un post molto commovente, in cui ha dichiarato di essere sempre più vicina a raggiungerla.

Marina Giulia Cavalli e il post commovente dedicato a sua figlia

Marina Giulia Cavalli è una donna molto riservata e il suo profilo Instagram conta pochissimi post. Tra questi risaltano alcune vecchie foto insieme ai suoi amici e colleghi di Un posto al sole, tra cui ovviamente Patrizio Rispo, suo storico compagno nella finzione. Oltre ai ricordi della soap sono presenti quelli legati alla figlia scomparsa prematuramente. L'attrice ha da poco compiuto 61 anni e in occasione del suo compleanno ha dedicato un post molto struggente ad Arianna Alpi, che ha commosso tutti i suoi fan. Queste le sue parole: "Ho un anno in più oggi, e come quelle due stelle, sono sempre più vicina a raggiungerti Arianna...

un anno in più, un anno in meno"

L'attrice di Ornella Bruni: 'Arianna mi scrive dall'aldilà'

L'attrice ha più volte dichiarato di essere ancora in contatto con sua figlia. In una vecchia intervista ha rivelato di aver pregato Dio di prendere lei al posto di sua figlia, in seguito però ha affermato di essere riuscita a sentire la voce di Arianna attraverso un registratore e ha voluto lasciare questa testimonianza per dare conforto a chi ha perso una persona cara come lei.

Queste le sue parole: "Arianna mi scrive dall'aldilà. Ho imparato anche a sentire la sua voce attraverso un registratore e so che non è suggestione". Successivamente rivolgendosi a chi ha sofferto come lei ha aggiunto: "Le persone che hanno perso i propri cari devono sapere che ci sono dei modi per mettersi in contatto con i defunti e che loro sono vicini a noi sempre.

Si trovano in un posto stupendo, ricco di amore".

Un posto al sole, il ruolo di Ornella e il suo rapporto come dottoressa e madre

I fan di Un posto al sole conoscono Marina Giulia Cavalli attraverso il personaggio della dottoressa Bruni. Donna forte e sensibile, Ornella è dotata di un forte senso del dovere e inoltre risulta legatissima alla sua famiglia. Nonostante inizialmente abbia mostrato un lato un po' algido, tale personaggio nel tempo ha dimostrato di avere una grandissima sensibilità che trasferisce anche nel suo lavoro. Come primario riesce a essere sempre professionale, ma mai distante dal paziente. Tutto grazie a un forte senso di empatia, che le ha consentito negli anni di dare conforto a molti protagonisti della soap, oltre che tenere a bada le sfuriate di personaggi come Ferri.