Gli spoiler spagnoli di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity, raccontano che Natalia di comune accordo con Aurelio vorrà farla pagare a Marcos e Anabel. La giovane Quesada, intanto, sembrerà essere attratta da Antonito e, durante le nozze tra Marcos e Felicia tenterà di sedurre il futuro deputato. Alcuni mesi più tardi, Lolita e Antonito parranno ritrovare la loro serenità coniugale, ma Natalia si farà nuovamente viva per tentare di far cadere Palacios nella sua ragnatela seduttiva. Un fotografo, infine, farà degli scatti a Natalia e Antonito che saranno sul punto di baciarsi e le istantanee verranno inviate in maniera anonima a Lolita.

Natalia parrà attratta da Antonito e tenterà di sedurlo durante il matrimonio di Marcos e Felicia

Le anticipazioni iberiche della soap opera ideata da Aurora Guerra rivelano che Aurelio, di comune accordo con Natalia, vorrà farla pagare ad Anabel e Marcos per gli affari compromessi col padre Salustiano.

Se da un lato Aurelio giungerà ad Acacias esclusivamente col desiderio di vendetta, dall'altro lato Natalia non ci metterà molto ad annoiarsi e cercherà ben presto un diversivo.

Agli occhi attenti della giovane Quesada non passerà inosservato Antonito, anche per il suo importante ruolo da deputato che ricoprirà a breve, e così deciderà di stuzzicarlo, sfruttando anche il momento di crisi che Palacios sta attraversando con Lolita.

Lolita riceverà delle foto compromettenti tra Antonito e Natalia

Gli spoiler spagnoli di Acacias 38 anticipano che Natalia farà di tutto per stare con Antonito e, durante le nozze tra Marcos e Felicia, la ragazza tenterà di sedurre l'uomo.

Come si evolverà la faccenda, però, non sarà mostrato ai telespettatori, i quali vedranno invece un balzo temporale della soap opera di alcuni mesi più tardi che mostreranno Lolita e Palacios in totale armonia nel nido domestico.

La donna, prima di tornare nella sua abitazione, ha trascorso un po' di tempo a Cabrahigo con lo scopo di ristabilirsi a seguito dello strano malessere che l'aveva colpita.

Natalia, però, si troverà ancora ad Acacias e non si lascerà scappare l'occasione di provarci nuovamente con Antonito. L'astuta Quesada attenderà un giorno dove Lolita, Carmen e Ramon staranno aspettando Palacios al ristorante e si presenterà in casa del futuro deputato.

Mentre i due saranno sul punto di baciarsi, un fotografo li coglierà in flagrante e farà qualche scatto per immortalare il momento, così da avere tra le mani uno scoop sul politico.

Lolita, successivamente, riceverà una lettera anonima che celerà al suo interno le foto compromettenti tra il coniuge e Natalia. La bottegaia, infine, si appresterà a visionare il contenuto della missiva e, com'è lecito attendersi, inizierà a dubitare che Antonito la stia tradendo.