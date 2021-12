Mercoledì 15 dicembre è andata in onda un'attesissima puntata di U&D. I telespettatori, infatti, hanno assistito all'addio di Andrea Nicole dal programma e al racconto dell'incontro notturno che ha avuto con Ciprian all'insaputa della redazione. La tronista è stata "massacrata" da tutti i presenti, compresa Maria De Filippi che ha contestato il comportamento scorretto nei confronti delle tante persone che lavorano dietro le quinte: la presentatrice ha anche ammesso di non trovare sincero il corteggiatore e di non credere nel futuro di questa nuova coppia.

La 'cacciata' di Andrea Nicole da U&D

Il percorso di Andrea Nicole a U&D si è concluso nel peggiore dei modi: la tronista ha lasciato lo studio con gli occhi bassi e dopo aver incassato una lunga serie di critiche e attacchi per il suo comportamento.

A far storcere il naso a molti, infatti, è stata la decisione della ragazza di accogliere in casa sua Ciprian senza telecamere. Il corteggiatore, infatti, ha raggiunto l'abitazione di Conte senza avvisare la redazione e lei, dopo averci parlato un po', ha scelto di trascorrere con lui anche la notte.

Gli addetti ai lavori sono stati informati solamente la mattina dopo, ovvero poco prima che iniziasse la registrazione della puntata che il pubblico di Canale 5 ha visto il 15 dicembre.

Gli opinionisti sono stati i primi a sparare a zero sulla neo coppia, accusando entrambi di non aver avuto rispetto per le tantissime persone che mandano avanti il programma, che si prendono cura di loro e che non gli fanno mai mancare niente.

Il parere della conduttrice di U&D

Gianni e Tina hanno puntato il dito soprattutto contro Andrea Nicole, dicendosi profondamente delusi dal suo comportamento scorretto.

"Credevo tantissimo in te e il tuo trono era importante perché lanciava un messaggio di speranza", ha tuonato Sperti.

La bionda vamp ha alzato i toni quando ha detto che secondo lei la tronista è una brutta persona che ha messo davanti a tutto le sue esigenze e fregandosene del lavoro dell'intera redazione.

Maria De Filippi è rimasta in silenzio a lungo e ha ascoltato tutto quello che è stato detto contro la coppia poi, spronata dall'opinionista pugliese a dire la sua, la presentatrice si è parzialmente accodata al pensiero di tutti su questa incresciosa vicenda.

"Penso che queste cosa possano capitare, ma tu avresti dovuto avvisare la redazione anche solo per dire che lo facevi restare. Avresti ricevuto solo comprensione, come è sempre stato", ha detto la conduttrice di U&D alla tronista visibilmente commossa.

L'uscita di scena dei protagonisti di U&D

"Hai ragione, ho sbagliato", ha ripetuto più volte Andrea Nicole prima che Maria riprendesse il suo discorso.

"Su Ciprian penso che non abbia fatto una cosa bella perché ha scelto in modo egoista di metterti in questa situazione", ha fatto sapere la presentatrice di U&D nello sfogo che moltissimi spettatori hanno condiviso.

De Filippi ha contestato il gesto del corteggiatore soprattutto essendo a conoscenza della palese preferenza che la tronista aveva nei suoi confronti: "Sapevi che saresti stato la scelta".

La padrona di casa del dating-show ha continuato a criticare il comportamento del ragazzo quando ha aggiunto: "Secondo me tu ci sei cascata. Non voglio fare previsioni, ma non credo a questa storia".

"Credo a quello che provi tu, ma se una persona ci tiene veramente aspetta la mattina dopo", ha concluso Maria prima di ribadire che non è affatto pentita di aver messo Conte sul trono a settembre, neppure dopo l'epilogo negativo che ha avuto il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.