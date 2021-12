Tra le fiction più attese del 2022 vi è Doc 2 - Nelle tue mani, che vede protagonista l'amatissimo Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Dopo il boom di ascolti della prima stagione che ha conquistato una media di oltre 7 milioni di spettatori su Rai 1, la fiction tornerà in onda da gennaio sempre in prime time. A svelare un po' di retroscena su quello che succederà e su quanto è accaduto dietro le quinte di questa serie, è stato proprio Argentero in una nuova intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Ecco quando inizia Doc 2 - Nelle tue mani, la fiction dei record di Rai 1

Nel dettaglio, Luca Argentero ha rotto il silenzio su Doc 2 e per la prima volta ha svelato un po' di retroscena su quello che succederà, rivelando anche la data ufficiale di messa in onda della prima puntata.

La nuova stagione della fiction che vede protagonista l'amatissimo dottor Andrea Fanti, comincerà a gennaio e Argentero ha svelato anche il giorno di messa in onda.

"Andremo in onda su Rai 1 il 13 gennaio", ha svelato l'attore protagonista di Doc 2. La fiction, quindi, tornerà ad occupare la serata del giovedì dopo lo straordinario successo della prima serie che sempre di giovedì aveva toccato anche picchi del 33% di share.

Il retroscena di Luca Argentero su Doc 2 - Nelle tue mani

"Vedrete delle storie pazzesche", ha anticipato Luca Argentero parlando di quello che succederà in questo secondo capitolo anche se per il momento non si hanno ulteriori dettagli su quello che accadrà.

L'attore ha anche svelato un retroscena legato alle riprese di questa seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, ed ha ammesso che le riprese sono state abbastanza faticose, al punto che per portare a termine questa seconda stagione, hanno dovuto fare degli "straordinari".

"Per finire la seconda stagione abbiamo girato anche 14 ore al giorno", ha ammesso il celebre attore ormai diventato uno dei volti simbolo della fiction di Rai 1.

Tra le new entry di Doc 2 - Nelle tue mani, l'attrice Giusy Buscemi

Questa seconda stagione di Doc, quindi, sembra promettere ancora una volta molto bene dal punto di vista delle trame e dei contenuti e i colpi di scena c'è da scommettere che non tarderanno ad arrivare.

Una delle novità delle prossime puntate della fiction Rai con protagonista Luca Argentero avrà a che fare anche con il debutto di Giusy Buscemi, l'ex Miss Italia che sarà tra le new entry di questa seconda stagione in onda dal 13 gennaio in poi.

Al momento, però, anche sul personaggio di Giusy non si hanno ulteriori dettagli ma c'è da scommettere che si ritroverà ad avere a che fare proprio con l'affascinante dottor Andrea Fanti, star di questa seguitissima fiction.