Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Blanca, nelle prossime due puntate che andranno in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 21 e martedì 22 dicembre alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel quinto episodio il commissario Liguori e Blanca si ritroveranno ad indagare sulla scomparsa di una giovane laureanda in architettura. A causa di questo caso, il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno dovrà fare i conti con il suo passato, in quanto il petroliere Piccardo verrà indagato per la scomparsa della ragazza e l'uomo si farà difendere dalla madre di Liguori.

Tra quest'ultimo e sua mamma riaffioreranno vecchie ruggini.

Invece, nel sesto episodio, Blanca si ritroverà a dover affrontare Carmine Russo, padre di Sebastiano, considerato il colpevole della morte di sua sorella. Infatti, l'uomo sarà l'indagato dell'ultimo caso della stagione di cui dovranno occuparsi Fernando e Liguori. Inoltre, la protagonista avrà gravi problemi di salute e rischierà anche di finire in una trappola che potrebbe costargli la vita.

Riaffioreranno i dissapori tra Liguori e sua madre

La quinta puntata di Blanca, in onda lunedì 21 dicembre in prima serata su Rai 1, sarà intitolata Macchie. In questo quinto appuntamento avverrà la scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria.

Quest'ultima riaprirà un misterioso conto in sospeso del passato del commissario Liguori, personaggio interpretato dall'attore napoletano Giuseppe Zeno.

In particolare, il principale sospettato della perdita della ragazza risulterà essere il petroliere Piccardo. Quest'ultimo si farà difendere proprio dalla madre Liguori, che fa l'avvocato di professione.

Infatti, proprio per questo motivo, questo caso farà riaffiorare vecchie ferite nel protagonista e soprattutto riporterà nuovamente a galla i contrasti evidenti tra madre e figlio.

Nel frattempo, Blanca potrebbe essere sempre più in pericolo senza nemmeno rendersene conto, a causa di qualcuno che ormai la controlla in quanto quest'ultimo ha installato delle telecamere all'interno della casa della protagonista e la spia 24 ore su 24.

Blanca avrà gravi problemi di salute

Nel sesto ed ultimo appuntamento di martedì 21 dicembre, intitolato Tornando a casa, Blanca dovrà fare i conti con il passato, che avrà a che fare con la morte di sua sorella nell'incidente in cui ha perso la vista.

In particolare, Blanca e Liguori dovranno indagare su un caso in cui sarà coinvolto Carmine Russo, padre di Sebastiano. Quest'ultimo venne riconosciuto da Fernando come responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita sua sorella.

La protagonista però si ritroverà ad affrontare altre difficoltà, oltre a quella del padre di Sebastiano. Infatti, la giovane mostrerà dei gravi problemi di salute. Allo stesso tempo, Blanca potrebbe finire vittima di una trappola che metterà a rischio la sua vita.