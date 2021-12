Le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022 rivelano che ci sarà spazio per nuove fiction che andranno in onda in prime time e che segneranno il ritorno di attori e volti noti al pubblico. Tra questi vi è Serena Rossi che, dal prossimo gennaio, sarà la protagonista di una nuova serie dal titolo La Sposa, destinata a conquistare il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Sempre sulla rete ammiraglia, ci sarà spazio anche per il ritorno di Luca Argentero con la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani.

Palinsesti Rai gennaio 2022, anticipazioni: il ritorno di Serena Rossi

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022, rivelano che saranno ben tre le serate di programmazione che verranno dedicate alle nuove serie televisive.

La domenica sera, ad esempio, sarà nelle mani di Serena Rossi che sarà la protagonista della nuova fiction dal titolo La Sposa, incentrata sul tema dei matrimoni per procura, che andavano di moda nell'Italia degli anni '50.

Un prodotto in quattro puntate destinato a conquistare il gradimento del pubblico e che segnerà il ritorno in prime time di Serena Rossi, dopo il grande successo di Mina Settembre, la fiction che lo scorso anno ha ottenuto dei risultati d'ascolto record con una media di circa sei milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato anche il 28%.

Doc - Nelle tue mani 2: la fiction ritorna in onda a gennaio

Proprio in queste settimane, Serena Rossi è impegnata con le riprese delle nuove puntate della fiction ambientata a Napoli, che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva di Rai 1.

E poi ancora le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022, prevedono anche il ritorno della serie televisiva Doc - Nelle tue mani 2, la serie medical con protagonista Luca Argentero che sarà trasmessa nella serata del giovedì e dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip 6, che da gennaio sarà trasmesso sia di lunedì che di giovedì e non più di venerdì.

Il debutto di Non mi lasciare con Vittoria Puccini: anticipazioni fiction Rai gennaio

Le anticipazioni sui palinsesti Rai del mese di gennaio 2022 prevedono anche la messa in onda di un altro nuovo titolo che andrà in onda nella serata del lunedì: Non mi lasciare, la fiction con protagonista Vittoria Puccini affiancata dall'attore Alessandro Roja.

Tre titoli che, sicuramente, non deluderanno le aspettative dei numerosissimi spettatori e fan delle fiction Rai che, anche in questa stagione autunnale, hanno ottenuto dei risultati d'ascolto importanti con picchi superiori al 25% di share (come nel caso di Blanca con Maria Chiara Giannetti).