Tra le protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad esserci Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne continua ad essere al centro delle attenzioni per quanto riguarda il suo rapporto con Alex Belli ma, intanto, fuori dalla casa di Cinecittà circolano già ipotesi e indiscrezioni legate al suo futuro professionale. A quanto pare, infatti, Soleil Sorge sarebbe in pole position per prendere parte alla prossima edizione dell'Isola dei famosi, "rubando" il posto a Tommaso Zorzi, vincitore della passata edizione del GF Vip.

Soleil Sorge al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Soleil Sorge sta portando avanti la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e ad oggi è sicuramente una delle concorrenti che ha saputo animare le dinamiche di questa edizione.

Ultimamente, poi, è finita al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Alex Belli: l'attore ha scelto di lasciarsi andare nei confronti della ragazza ed ha ammesso i suoi reali sentimenti.

Per la prima volta, infatti, Alex ha deciso di aprire il suo cuore e lo ha fatto confessando a Soleil di essersi innamorato di lei e di non riuscire più a starle lontano.

Isola 2022, Soleil 'ruba il posto' a Tommaso Zorzi: ecco cosa dovrebbe succedere dopo il GF Vip

Una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti che ha spiazzato i fan del reality show di Canale 5 e la stessa Soleil che, sicuramente, continuerà ad essere al centro delle prossime puntate di questa sesta edizione.

Intanto, però, in rete e sui giornali circolano già delle indiscrezioni legate a quello che potrebbe essere il futuro di Soleil una volta fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6.

A quanto pare, infatti, la ragazza potrebbe trovarsi a prendere il posto di Tommaso Zorzi nella prossima edizione de L'Isola dei famosi 2022, il reality show della sopravvivenza di Canale 5 che sarà condotto ancora da Ilary Blasi.

Dopo Zorzi, Soleil sbarca anche all'Isola post GF Vip?

Si vocifera, infatti, che gli opinionisti della scorsa edizione non saranno riconfermati nel cast dell'Isola dei famosi 2022 e al posto di Tommaso Zorzi potrebbe esserci proprio l'ex protagonista di Uomini e donne.

Soleil, quindi, si ritroverebbe a ripercorrere la stessa "carriera" televisiva di Zorzi, vincitore a furor di popolo della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se questa trattativa per l'Isola dei famosi 2022 andrà in porto oppure no, Soleil porta avanti il suo percorso nella casa di Cinecittà e non si esclude che proprio come Zorzi, potrebbe riuscire a vincere questa sesta edizione.