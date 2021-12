Tutto pronto per la puntata della soap Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 6 dicembre 2021 su Rai 1 alle 15:55. Armando ha parlato a cuore aperto con Don Saverio, confidandogli quanto sia difficile stare lontani dalla donna che si ama. Si riferisce ovviamente ad Agnese, che è stata costretta ad allontanarlo dopo il bacio che ha visto Tina. Salvatore è dietro la porta e ascolta parte della conversazione. Salvo, in ansia, si confronta con l'amico di sempre Marcello, al quale dice di essere sicuro che la donna nominata da Armando sia proprio sua madre.

Intanto, Stefania ha deciso di trasferirsi a casa Colombo, facendo molto felice papà Ezio. Chi non è contenta di questa scelta è Irene, preoccupata dal fatto che Gemma possa rubarle l'amicizia che ha con la giovane Colombo. Ad addolcirla un po' sono le rassicurazioni di Maria. Di seguito, le anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di lunedì 6 dicembre 2021: trama dettagliata

L'incontro tra Gemma e Adelaide è stato esilarante. Nonostante le provocazioni della contessa, la giovane Zanatta è stata capace di tenerle testa, stupendo non poco Marco. Stefania lascerà presto la casa nella quale vive con le Veneri e Irene la prende malissimo, tanto da non presentarsi al lavoro. Gloria, dopo averle chiesto un confronto, le fa capire di aver avuto una reazione esagerata.

Tensione a casa Amato. Tina è stata costretta a rivelare a Salvatore del bacio tra Armando e Agnese, rassicurandolo però sul fatto che si è trattato di una sciocchezza. Se lei ha perdonato la madre, altrettanto non si può dire di Salvo, che ha mortificato la madre dicendole di aver tradito la fiducia della sua famiglia. Nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 6 dicembre, Armando tenterà di parlare con Salvatore ma non ha il coraggio e la forza di rivelargli come stanno realmente le cose riguardo sua madre e Giuseppe.

Flora tormentata dai dubbi

La giovane Ravasi sta vivendo un momento d'oro in campo lavorativo: è diventata la stilista ufficiale de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia, resta in lei il tormento per il caso irrisolto sulla morte di Achille. Chiede così se sono arrivate informazioni dall'America proprio ad Adelaide, che le risponde in maniera seccata.

Come raccontano le anticipazioni della puntata di lunedì de Il Paradiso delle Signore, Salvatore sarà furioso per quanto scoperto. Anche Armando sarà deluso e arrabbiato dalla reazione di Salvo, al quale vuol bene come un figlio. Per colpa di Giuseppe e per l'ostinazione di Agnese di non raccontare la verità, deve rinunciare all'amore della donna che ama. E sarà proprio la signora Amato a venire mortificata di nuovo da Salvatore, che la ritiene l'unica responsabile dell'allontanamento di Giuseppe.