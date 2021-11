Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, al termine della puntata serale del 5 novembre, Soleil Sorge ha avuto un vero e proprio crollo. L'ex protagonista di Uomini e donne ha ammesso di non fidarsi più del suo amico e complice Alex Belli, dopo che c'è stata la sfuriata in diretta della moglie Delia Duran. Tali situazioni hanno cominciato a far vacillare la fiducia riposta da Soleil nei confronti del suo amico, tanto da mettere tutto in discussione.

Alex e Soleil criticati da Delia: scontro al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip di venerdì 5 novembre, Alex Belli ha avuto modo di incontrare sua moglie Delia che, prima ancora di vederlo, ha chiesto di poter incontrare anche Soleil Sorge.

La reazione della donna non è stata per niente tenera nei confronti della gieffina, che ha accusato di essere una "gattamorta" e l'ha duramente attaccata dicendole che dovrebbe vergognarsi per il suo modo di fare e di comportarsi nei confronti di un uomo sposato.

Successivamente, Delia ha puntato il dito anche contro suo marito, ammettendo che non le piace questo suo gioco.

Parole che hanno messo in crisi Alex Belli, al punto che dopo la puntata serale del GF Vip, ha addirittura minacciato di voler abbandonare definitivamente il gioco e uscire dalla casa per recuperare il suo rapporto con Delia.

Soleil crolla e dubita di Alex Belli

Sta di fatto che, il "teatrino" venuto fuori nel corso della puntata serale del reality show Mediaset, ha scatenato non pochi dubbi sul web e sui social ma anche all'interno della casa stessa di Cinecittà.

Al termine dell'appuntamento in onda su Canale 5, Soleil Sorge ha ammesso di avere dei seri dubbi su Alex Belli e, in lacrime, ha messo in discussione la sincerità dell'attore.

L'ex protagonista di Uomini e donne, parlando con Manila, Carmen e Katia, non ha nascosto che Alex e sua moglie potrebbero aver organizzato tutto nei dettagli, per arrivare ad avere questo momento di notorietà nella prima serata del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I dubbi di Soleil Sorge su Alex Belli al GF Vip: 'Forse sta giocando'

"Lui in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia", ha ammesso Soleil che a mente fredda ha analizzato un po' tutta la situazione che si è venuta a creare.

Mentre lei ha sempre precisato di vedere Alex solo come un amico, lui si è sbilanciato e più volte ha ammesso di stare bene con Soleil e di non riuscire a starne alla larga.

Affermazioni che hanno mandato in tilt Delia, la quale ha avuto una durissima reazione nei confronti di Soleil.

"Ho pensato che forse sta giocando lui a far passare questa cosa", ha ammesso Soleil senza nascondere i suoi dubbi nei confronti di Alex, del quale comincia a non fidarsi più.