Gianmaria Antinolfi entra in crisi nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il giovane imprenditore napoletano in queste ultime ore ha avuto un vero e proprio momento di crollo e si è confidato con Sophie Codegoni, con la quale in queste ultime giornate c'è stato un netto riavvicinamento, il quale però non ha fatto sbocciare l'amore. Senza troppi giri di parole, Gianmaria ha ammesso di essere giunto al limite di questa esperienza, motivo per il quale intende lasciare la casa di Cinecittà il prossimo lunedì sera.

Sophie Codegoni e Gianmaria si riavvicinano ma non scatta la scintilla al GF Vip

Nel dettaglio, durante gli ultimi giorni tra Sophie e Gianmaria c'è stato un avvicinamento soprattutto durante le ore notturne.

I due si sono ritrovati spesso a condividere il letto insieme, dove si sono lasciati andare a momenti di coccole e tenerezze che sembravano aver riacceso la fiamma della passione.

Peccato, però, che Sophie nonostante questo riavvicinamento con Gianmaria, continui a tenerlo un po' alla larga nel corso della giornata, sottolineando e ribadendo il fatto che da parte sua c'è una forte attrazione dal punto di vista fisico, ma non tale da spingerla a pensare di iniziare una storia con lui.

L'annuncio di Gianmaria pronto a dire addio al Grande Fratello Vip 6

Sta di fatto che, questo continuo "tira e molla" ha un po' stufato l'ex fidanzato di Soleil Sorge, il quale ieri notte ha scelto di essere super chiaro con Sophie e approfittando del fatto che fossero rimasti da soli in sauna, le ha confessato di essere pronto ad andare via.

"Ho bisogno di staccarmi totalmente da te. Basta, lunedì vado via", ha ammesso Gianmaria Antinolfi confermando di fatto la sua intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 dicembre, giorno in cui inizialmente era prevista la finalissima di questa edizione.

Un annuncio che ha in parte spiazzato Sophie Codegoni, la quale anche questa volta ha ribadito di essere stata sempre coerente con Gianmaria, dato che in queste settimane ha sempre precisato di non essere intenzionata ad intraprendere una relazione con lui.

I concorrenti scopriranno del prolungamento del GF Vip e decideranno cosa fare

Cosa succederà a questo punto? Le prossime puntate serali del GF Vip saranno quelle decisive per i concorrenti di quest'anno, dato che Signorini annuncerà loro la notizia del prolungamento.

Entro lunedì 13 dicembre, i vipponi saranno liberi di scegliere se proseguire o meno questo percorso all'interno della casa di Cinecittà. Gianmaria andrà via per davvero per staccarsi da Sophie Codegoni oppure cambierà idea? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.