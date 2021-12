Clima rovente all'interno della casa del Grande Fratello Vip ma anche sui social. In queste ultime ore c'è stato un acceso diverbio tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli: le due concorrenti si sono ritrovate ai ferri corti e la cantante lirica non è stata per niente tenera nei confronti dell'attrice. Immediata la reazione della moglie di Eva Grimaldi, Imma Battaglia, che sui social ha postato un video dove punta il dito contro la cantante lirica, difendendo sua moglie per quanto è accaduto.

Eva e Katia ai ferri corti nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Eva e Katia si sono ritrovate (già) ai ferri corti all'interno della casa del GF Vip e questa mattina il clima tra le due è apparso a dir poco rovente.

L'attrice non ha gradito il fatto che Katia avesse "dettato legge" sul posto in cui doveva sedersi ed ha prontamente sbottato, facendo notare alla cantante che stesse esagerando.

"Qui c'è bisogno di un reset", ha sentenziato Eva che in questo modo ha scatenato la rabbia e l'ira funesta della cantante lirica, la quale ha prontamente perso le staffe nei confronti della sua nuova inquilina nella casa di Cinecittà.

'Tu sei pazzia', sbotta Katia contro Eva Grimaldi

"Tu sei pazza, con me non rompi", ha sbottato Katia contro la Grimaldi aggiungendo poi che avrebbe fatto bene a dosare le parole, se non avesse voluto ritrovarsi in piscina.

Insomma la reazione della cantante lirica, presente in casa da oltre tre mesi, non è stata per niente tenera nei confronti della nuova arrivata che ha preferito evitare di mettere ulteriore benzina sul fuoco ed ha lasciato così il "ring" di questo nuovo scontro verbale nato al GF Vip.

Tuttavia, sui social, si è infiammata una nuova polemica nei confronti di Katia che più volte in questa sesta edizione del reality show, si è resa protagonista di momenti di scontro che non sono passati inosservati.

La moglie di Eva Grimaldi si scaglia contro Katia dopo lo scontro al Grande Fratello Vip

A scagliarsi contro la cantante lirica è stata Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, che su Twitter ha pubblicato un video al vetriolo nei confronti dell'ex moglie di Pippo Baudo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Ho assistito ad un episodio di nonnismo, bullismo, misoginia fatta da una donna nei confronti di un'altra donna. Sono rimasta basita", ha sbottato Imma Battaglia.

"È grave quando accade in una trasmissione vista da milioni di persone.

Se l'avesse detto un uomo avremmo invocato a gran voce l'espulsione dalla trasmissione", ha continuato Imma sui social scagliandosi duramente contro l'atteggiamento di Katia.

"Mi auguro che se ne parli perché nessuno faccia mai più bullismo, misoginia, nonnismo", ha concluso la moglie di Eva Grimaldi.