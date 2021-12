Ieri sera lunedì 20 dicembre, è andato in onda l'appuntamento prenatalizio con il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest'ultima ha momentaneamente abbandonato la diretta dopo un acceso confronto con il conduttore. Protagonisti della serata di nuovo Alex Belli e Soleil Sorge. I due hanno avuto un nuovo confronto e questa volta ha potuto dire la sua sulla vicenda anche Wendy, madre di Soleil. Nelle scorse ore però, è apparsa su Twitter una dedica particolare fatta da Alex nei confronti della sua amica ed ex coinquilina Soleil.

La dedica di Alex Belli a Soleil Sorge su Twitter

Nelle scorse ore sul profilo Twitter di Alex Belli è apparso un messaggio alquanto eloquente che quasi sicuramente è diretto a Soleil. Anche se l'ex attore di Centovetrine non cita mai direttamente la ragazza fa capire che le sue parole sono rivolte proprio a lei. Alex ha scritto: "Io sono sempre stato e sarò con te." Il marito di Delia Duran ha affermato di aver visto il suo animo gentile e nonostante abbia dovuto prendere decisioni per tutelare la sua vita privata, l'amicizia artistica e telepatica la conserva nel cuore. Ha poi concluso il post su Twitter scrivendo una frase in lingua inglese: "Eyes never lie," gli occhi non mentono.

“Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza!”EYESNEVERLIE #axb — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 21, 2021

Il confronto tra Alex Belli e Wendy, madre di Soleil Sorge

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, la madre di Soleil Sorge, Wendy ha avuto l'occasione di parlare faccia a faccia con Alex Belli.

La donna gli ha potuto dire tutto ciò che veramente pensa di lui, di sua moglie Delia e della situazione che hanno creato. Ospite nel programma Casa Chi, Wendy aveva dichiarato che se avesse incontrato Belli gli avrebbe detto di vergognarsi. Poi, aveva anche affermato che secondo lei Alex e Delia hanno organizzato tutto a tavolino prima che iniziasse il reality.

Wendy ha definito tutta questa vicenda: "Uno show pessimo." Soleil si è trovata pienamente d'accordo con le parole di sua madre e nel confronto con Alex gli ha ribadito per l'ennesima volta quanto sia rimasta delusa dai suoi comportamenti e quanto si sia sentita presa in giro. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto anche modo di vedere spezzoni dell'intervista rilasciata da Alex e Delia a Verissimo. Alle parole forti della Duran nei suoi confronti, ha replicato chiedendo a Belli di evitare in questo periodo ulteriori interviste e ospitate nei salotti televisivi. Come si concluderà questa intricata vicenda che li vede protagonisti? Non resta che aspettare ulteriori sviluppi e dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprirlo.