All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 si continua a parlare del triangolo sentimentale che vede coinvolti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. In queste ultime ore, il giudizio di Miriana Trevisan nei confronti di questa situazione è stato molto duro e la showgirl ha bacchettato Soleil per quello che è accaduto, sostenendo di non credere nel suo vittimismo e che avrebbe dovuto stare alla larga da un uomo sposato. Una posizione che non è piaciuta per niente a Biagio D'Anelli, il quale ha bacchettato Miriana tirando in ballo anche il loro rapporto all'interno della casa di Cinecittà.

Miriana Trevisan polemica contro Soleil Sorge al GF Vip e difende la moglie di Alex Belli

Nel dettaglio, dopo la squalifica di Alex Belli che ha infranto le regole del GF Vip ed è tornato con sua moglie Delia Duran, nella casa più spiata d'Italia si continua a parlare di quello che è accaduto.

Miriana Trevisan non si è fatta problemi a spezzare una lancia a favore di Delia, moglie dell'attore, sostenendo che sarebbe lei la vera "vittima" di questa situazione.

Secondo la showgirl, Soleil avrebbe dovuto prendere le distanze da Alex Belli, dato che sapeva benissimo fosse un uomo sposato.

'Io gli uomini sposati li rispetto', sbotta Miriana sparlando di Soleil e del suo flirt con Alex Belli

"Sono basita che una donna single può prendere uno sposato", ha sentenziato Miriana puntando il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne e commentando così il suo flirt in casa con Alex Belli.

"A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia, mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto", ha aggiunto ancora Miriana.

Una versione dei fatti che, tuttavia, non è piaciuta per niente a Biagio D'Anelli. L'opinionista, che fuori dalla casa del GF Vip è felicemente fidanzato e sogna di andare a convivere con la sua ragazza, in queste settimane ha costruito un'amicizia speciale con Miriana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Biagio D'Anelli tuona contro Miriana Trevisan e difende Soleil al GF Vip

I due sono stati più volti beccati mentre si coccolavano a vicenda e anche mentre si nascondevano sotto le coperte del letto che condividono insieme nella casa.

A tal proposito, Biagio ha tuonato contro Miriana, facendole presente che anche lui è un uomo fidanzato ma nonostante questo, loro non si limitano nei momenti di coccole e tenerezze.

"Anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Da oggi non mi avvicino più a te?", ha chiesto Biagio che ha ammesso chiaramente di non condividere il pensiero di Miriana Trevisan contro Soleil Sorge.