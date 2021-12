Il rapporto fra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli è uno degli argomenti principali delle ultime settimane del Grande Fratello Vip 6. Recentemente, il neo concorrente del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha confidato a Giacomo Urtis e Jessica Selassié di trattenersi con la showgirl campana per rispetto nei suoi confronti. I due gieffini hanno poi avuto una discussione ed in seguito hanno deciso di allontanarsi un po' trascorrendo il loro tempo all'interno della casa più spiata d'Italia con altri compagni d'avventura. Successivamente, Miriana ha notato l'assenza di uno degli ospiti fissi di Barbara D'Urso ed ha scelto di andare nella stanza arancione per assicurarsi che D'Anelli stesse bene, visto il dolore che avverte al piede.

Biagio a Miriana: 'Mi fa piacere che tu sia venuta qui'

"Mi fa piacere che tu sia venuta qui", ha detto Biagio D'Anelli che era a coricato a letto dopo aver visto Miriana Trevisan avvicinarsi a lui per sincerarsi delle sue condizioni. La showgirl campana, a quel punto, ha domandato al 38enne se la stava aspettando. Biagio ha replicato in modo ambiguo, rispondendo negativamente ma facendo con il capo cenno di sì. "Non dire così, è brutto", ha sottolineato Miriana Trevisan, coricata vicino al pugliese, chiedendo nuovamente se la stava aspettando. Il gieffino ha replicato: "Vuoi la verità?", aggiungendo che non la stava aspettando ma aveva deciso di sdraiarsi per provare a riposare un po' visto il dolore al piede.

Il ragazzo ha evidenziato di non avere intenzione di dire bugie alla compagna d'avventura.

D'Anelli vorrebbe prendere le distanze da Trevisan

Dopo il confronto avuto in magazzino, l'opinionista di Barbara D'Urso sembrerebbe avere intenzione di prendere le distanze dalla soubrette 49enne per una questione di rispetto. Il ragazzo pugliese ha poi aggiunto: "Da domani basa abbracci, coccole", mentre in stanza era entrato anche Giacomo Urtis.

Il discorso fra il 38enne e la showgirl continua ad essere un po' ambiguo, affrontato sia con la serietà dell'argomento ma anche con una certa leggerezza e ironia. Bisogna comprendere qual è realmente l'intenzione del gieffino sicuramente attratto dalla compagna d'avventura. A Urtis e Jessica Selassié aveva confidato, qualche ora prima della puntata andata in onda lunedì 13 dicembre 2021, che quando ha ballato il tango con Miriana Trevisan si è dovuto trattenere perché avrebbe voluto baciarla.

Il gieffino aveva svelato la motivazione per cui non aveva compiuto quel gesto. Il motivo sarebbe da rinvenire nel rispetto che nutre verso la showgirl, in quanto il gesto sarebbe stato effettuato con malizia.