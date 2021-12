I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e in queste ultime ore Sophie Codegoni si è lasciata andare a un retroscena inaspettato, legato a quanto è accaduto in confessionale con il nuovo arrivato Alessandro Basciano, l'ex corteggiatore di Uomini e donne che ha varcato la soglia della porta rossa venerdì sera. A quanto pare Sophie si sarebbe ritrovata con Alessandro senza veli in confessionale: una scena che il pubblico non ha visto, dato che ciò che accade nel confessionale non viene trasmesso nella diretta di Mediaset Extra.

Il retroscena di Sophie su quanto è accaduto con Alessandro al GF Vip

Nel dettaglio, sabato sera i ragazzi del GF Vip si sono lasciati andare alla consueta festa del weekend a base di musica, balli e qualche bottiglia di vino in più.

A un certo punto Sophie ha preso Giacomo Urtis in disparte per fargli una confessione del tutto inaspettata. L'ex tronista di Uomini e donne ha raccontato al chirurgo dei vip quanto è accaduto nel confessionale, dove lei e Alessandro sono stati chiamati dalla produzione.

Ebbene, Sophie si è lasciata andare a un vero retroscena, svelando al pubblico quello che sarebbe accaduto all'interno del confessionale.

Quando i concorrenti entrano nella stanza che li mette a contatto con gli autori, la diretta non viene trasmessa in televisione, ma il resoconto dei confessionali viene trasmesso solo nelle puntate del daytime in onda tutti i giorni su Canale 5.

La confessione di Sophie su Alessandro che spiazza Giacomo Urtis

A quanto pare Sophie si sarebbe ritrovata a fare i conti con un Alessandro Basciano senza veli, così come lei stessa ha raccontato a Giacomo Urtis, decisamente incredulo per quanto fosse accaduto.

"Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nu...", ha svelato Sophie Codegoni, raccontando così all'amico chirurgo la sua "avventura" con Basciano nella casa del GF Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Lui faceva delle battute e ho detto: Vabbè torno dal mio dj che non sei tu e me ne sono andata", ha aggiunto ancora Sophie nel momento in cui raccontava questo retroscena su quanto fosse accaduto con Basciano all'interno del confessionale.

Alex Belli bacchetta già Alessandro al GF Vip

Per quale motivo Alessandro era senza veli?

Il mistero resta anche perché Sophie non si è spinta oltre nel racconto e non ha fornito ulteriori dettagli su questa situazione.

Intanto Alessandro continua a essere al centro dell'attenzione mediatica di questo GF Vip. Nelle ultime ore contro di lui si è scagliato anche Alex Belli, che dopo l'avvicinamento del ragazzo a Soleil Sorge lo ha definito solo un "copia incolla".