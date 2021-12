Il rapporto tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano, l'ultimo concorrente entrato nella casa del GF Vip, continua a essere al centro dell'attenzione mediatica di questi giorni. L'ex "amica speciale" di Alex Belli, fin dal primo momento in cui ha avuto modo di assistere all'ingresso in casa di Basciano, non ha nascosto il suo interesse nei confronti del ragazzo. Soleil non ha risparmiato complimenti e sabato notte i due si sono ritrovati a dormire vicini nello stesso letto, anche se la ragazza lo ha allontanato.

Alessandro e Soleil dormono nello stesso letto al GF Vip ma lei lo rifiuta

Nel dettaglio, subito dopo l'ingresso di Alessandro nella casa del GF Vip, Soleil e Sophie non hanno nascosto un certo interesse nei confronti del ragazzo, che sicuramente non è passato inosservato per il suo fisico statuario.

Sabato notte, subito dopo la consueta festa del fine settimana che viene organizzata dalla produzione del reality show Mediaset, c'è stato il colpo di scena inaspettato.

Soleil e Alessandro si sono ritrovati a dormire nello stesso letto vicini più che mai e a un certo punto il ragazzo ha tentato di abbracciare l'influencer.

Il 'primo bacio' di Alessandro e Soleil nella casa del Grande Fratello Vip

Dalla diretta del GF Vip 6 del 18 dicembre sembrava proprio che Alessandro avesse intenzione di passare la notte abbracciato a Soleil, ma la ragazza lo ha rifiutato.

Soleil infatti, senza troppi mezzi termini, ha tolto il braccio di Alessandro rifiutando il suo abbraccio.

Nella mattinata del 19 dicembre però, al risveglio, Alessandro ha baciato sul collo Sorge mentre stava ancora dormendo, nonostante ciò ha sentito chiaramente la presenza al suo fianco del giovane Basciano.

Intanto a puntare il dito contro Alessandro Basciano e il suo modo di fare nella casa del GF Vip ci ha pensato anche Alex Belli.

Il duro attacco di Alex Belli contro Alessandro

L'attore, che per tre mesi ha tenuto banco con le tormentate vicende legate al suo rapporto con Soleil Sorge, non ha risparmiato una pesante stoccata nei confronti di Alessandro, forse proprio dopo aver visto questo precoce interesse del ragazzo nei confronti della influencer, considerata una delle più forti concorrenti di quest'anno.

Così Alex, su Twitter, ha definito Alessandro soltanto un "copia incolla" e gli ha ricordato che "le carte copiative non sono mai come gli originali".

Insomma una pesante frecciatina quella di Belli, che sembra non aver apprezzato l'atteggiamento di Alessandro in questi giorni di permanenza nella casa del GF Vip.