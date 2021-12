Katia Ricciarelli continua a essere al centro dell'attenzione di questo Grande Fratello Vip 6. Le ultime ore non sono state facili per la cantante lirica, che ha avuto pure un piccolo crollo, al punto da "minacciare" di abbandonare la casa di Cinecittà.

Poco dopo, invece, guardando le prove dei concorrenti in vista dello show natalizio che dovranno mettere in scena questo lunedì sera in diretta su Canale 5, ha perso le staffe e ha sbottato duramente verso i coinquilini.

La crisi di Katia Ricciarelli al GF Vip, che ha pensato di abbandonare

Nel dettaglio, le ultime ore non sono state facili per Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 6, al punto che la cantante ha sostanzialmente "minacciato" di voler abbandonare la casa di Cinecittà.

L'ex moglie di Pippo Baudo ha avuto un momento di crisi, ammettendo di non essere più nel pieno delle sue forze e lasciandosi andare allo sconforto.

Non è un caso che sabato sera, la cantante non abbia preso parte neppure alla tradizionale festa del weekend che viene organizzata all'interno della casa del GF Vip, preferendo andare a letto mentre tutti gli altri si divertivano.

Katia Ricciarelli: dubbi e sfuriate nella casa del GF Vip

Questa mattina, al risveglio, Katia ha provato a raccontare le sue sensazioni e le emozioni del momento a Manila e Carmen Russo, confermando che questo per lei non è un momento facile.

Nonostante le difficoltà, però, Katia ha scelto di proseguire questa sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip e così si è rimessa anche al lavoro per le prove dello spettacolo natalizio che i concorrenti dovranno mettere in atto durante la nuova diretta di lunedì 20 dicembre.

Come svelato da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata serale del reality show, gli inquilini della casa di Cinecittà dovranno cimentarsi nell'esecuzione di brani e balli tipici del periodo delle festività natalizie.

Le prove dello show natalizio del GF Vip fanno perdere le staffe a Katia

Katia, dall'alto della sua longeva esperienza nel mondo dello spettacolo e nel panorama della musica italiana, ha provato a dare dei consigli su come affrontare al meglio le prove di questo show, che andrà in onda durante la diretta del GF Vip di lunedì sera.

A un certo punto, però, la cantante lirica ha perso le staffe nei confronti dei concorrenti "indisciplinati" che sembrava quasi che non la stessero ascoltando.

Katia in preda ad una crisi di nervi che urla: “il brutto di questa casa benedetta è che non ascoltate mai”.

"Il brutto di questa casa benedetta è che non ascoltate mai", ha detto Katia, alzando la voce verso i maschietti della casa di Cinecittà che erano presenti in quel momento in soggiorno, in procinto di fare le prove per lo show natalizio.