Negli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Ezio sarà intenzionato a sposare Veronica e le farà la proposta di matrimonio. Per convolare a nozze, però, il signor Colombo dovrà risultare vedovo e non ancora legalmente sposato con Gloria. Pertanto, il papà di Stefania chiederà la collaborazione a sua moglie, dicendole di avere bisogno del certificato che attesti il suo decesso. Dopo essersi incontrato con la mamma di sua figlia, Ezio rivedrà nuovamente la capocommessa, durante una serata al cinema con Veronica.

Ezio e Veronica fanno ormai coppia fissa da un po' di tempo e, dopo avere iniziato una convivenza insieme alle figlie Stefania e Gemma, vorranno rendere ufficiale la loro relazione. In particolar modo, il direttore commerciale della ditta Palmieri sarà intenzionato a sposare la sua compagna, ma si troverà di fronte ad un problema. Infatti, nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda in televisione dal 20 al 24 dicembre, Colombo inizierà a rendersi conto che, per sposare la sua fidanzata, dovrà prima fare in modo di non essere ancora il marito di Gloria.

Pertanto, Ezio si rivolgerà a sua moglie. Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore ci informano che Colombo chiederà la collaborazione di Gloria per riuscire a sposare Veronica. In particolar modo, il papà di Stefania avrà bisogno del certificato di morte che attesti il decesso della consorte, in modo da risultare vedovo.

Dopo essersi incontrato con la madre di sua figlia, il direttore commerciale della Palmieri rivedrà nuovamente Gloria. Infatti, durante una serata al cinema con Veronica, Ezio e Zanatta incontreranno la capocommessa.

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda sul piccolo schermo dal 20 al 24 dicembre ci sarà una importante novità.

Infatti, dopo avere chiarito le cose con Gloria Moreau, Ezio sarà pronto per voltare definitivamente pagina. A tal proposito, il papà di Stefania chiederà la mano di Veronica. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 non rivelano però quale sarà la risposta di Zanatta in merito alla proposta di matrimonio che le farà il suo compagno ma, visto l'amore che prova per lui, è ipotizzabile che sarà pronta a diventare la signora Colombo. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Ezio e Veronica ci saranno i fiori d'arancio o se la presenza di Gloria a Milano sarà di ostacolo per le nozze.