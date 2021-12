Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di decisioni definitive. Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show in onda su Canale 5, ci sono state le prime scelte dei concorrenti in merito al prolungamento di questa edizione. Alcuni hanno accettato, altri hanno scelto di gettare la spugna. Altri ancora sveleranno la loro decisione nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre. Tra gli addii previsti, quelli di Aldo Montano ma anche Manila Nazzaro.

Manila e Aldo pronti a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la casa del Grande Fratello Vip 6 si svuoterà ulteriormente al termine di questa settimana, dato che nel corso della puntata di venerdì sera ci sarà spazio per le nuove decisioni dei concorrenti.

Occhi puntati su Manila Nazzaro e Aldo Montano. L'ex Miss Italia, in queste ore, ha ribadito la sua scelta di abbandonare per sempre la casa di Cinecittà ed ha ammesso di averlo fatto per il bene dei suoi figli.

Anche Aldo Montano ha ripetuto più volte di avere intenzione di lasciare per sempre la casa e quindi il gioco, per poter tornare dalla sua famiglia e per riprendere in mano anche le redini della sua vita e gli allenamenti sportivi.

Intanto, durante la puntata di lunedì 13 dicembre del GF Vip, c'è già stato l'addio di Francesca Cipriani. La showgirl ha annunciato di dover dire addio al reality show per dei problemi di salute.

Francesca abbandona il reality, Manuel resta al GF Vip

Francesca ha fatto sapere di aver incontrato un medico all'interno della casa del Cinecittà, il quale le avrebbe consigliato di uscire per sottoporsi a degli accertamenti medici.

E così, Cipriani ha dovuto interrompere il suo percorso al Grande Fratello Vip 6, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita, fuori dal reality show Mediaset.

Situazione diversa, invece, per Manuel Bortuzzo: sebbene in un primo momento il nuotatore avesse ammesso di essere in crisi e di essere quasi vicino all'addio, alla fine ha cambiato idea.

Manuel, infatti, interrogato da Alfonso Signorini ha annunciato di voler proseguire la sua avventura nella casa di Cinecittà e quindi di andare avanti fino al 14 marzo (salvo eliminazioni prima della data in cui ci sarà la finalissima).

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 6

E poi ancora, tra quelli che hanno scelto di restare nella casa del GF Vip vi è anche Katia Ricciarelli, la quale trascorrerà il periodo natalizio insieme ai suoi compagni di gioco di questa sesta edizione del reality show.

Situazione diversa per Alex Belli che, dopo aver infranto le regole dello show abbracciando sua moglie Delia, è stato squalificato per sempre dalla trasmissione.