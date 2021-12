Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore relative alle puntate in onda su Rai 1 dal 13 al 17 dicembre.

Dopo diverse difficoltà, tutto si sistemerà per Agnese che riuscirà ad aprirsi con i suoi figli, mentre Nino sarà in crisi con la sua vocazione. Flora continuerà ad indagare, ma quando apprenderà da Adelaide e Umberto la verità su suo padre deciderà di non denunciarli.

Gemma sarà triste per la mancanza del padre in vista del Natale e si confiderà con Marco. La ragazza e Stefania saranno concordi sul fatto e Veronica ed Ezio debbano regolarizzare la loro relazioni.

Infine, Anna prenderà una decisione sofferta pur di non dire a Salvatore la verità su sua figlia.

A casa Amato tornerà la serenità

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della settimana dal 13 al 17 dicembre annunciano delle puntate decisive per la famiglia Amato. Dopo il malore di Agnese, Salvatore continuerà ad essere molto ostile nei confronti della donna e questo non piacerà affatto ad Anna che si allontanerà da lui. Vittorio ascolterà da Agnese tutta la verità sul tradimento di Giuseppe e le consiglierà di non tenere più nascosto il passato di suo marito ai suoi figli. La donna si aprirà prima con Salvatore e poi con Tina e i due ragazzi saranno pronti a stare accanto alla madre, tanto che la cantante rimanderà la sua operazione.

Inoltre Agnese riuscirà a parlare serenamente ai suoi figli anche dello speciale legame con Armando e tutto finalmente sembrerà risolto dopo tanta sofferenza.

I Guarnieri parleranno con Flora di Achille: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella settimana dal 13 al 17 dicembre, Flora riuscirà ad aprire la cassaforte dei Guarnieri, ma resterà sconvolta quando Umberto e Adelaide le parleranno di Achille Ravasi.

La stilista si lascerà convincere dalle parole dei due cognati, tanto che rinuncerà a proseguire con le indagini e non denuncerà più i Guarnieri.

Intanto, proseguiranno i preparativi per Natale e Nino si comporterà in modo inusuale: Dora leggerà il suo biglietto per l'albero del Paradiso e capirà che il ragazzo è in crisi.

Nel frattempo Armando deciderà di parlare dei dubbi di Nino con Don Saverio, mentre Irene spronerà Dora ad approfittare della crisi del giovane per farsi avanti con lui.

Gemma sarà triste per la mancanza di suo padre: anticipazioni settimana 13-17 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 dicembre rivelano che a casa Colombo Ezio acquisterà un presepe, ma Gemma resterà alquanto scossa dall'iniziativa. Più tardi, la ragazza confiderà a Marco che l'allestimento del presepe le ricorda il suo papà che non c'è più e qualche giorno dopo nel suo armadietto troverà una sorpresa che risveglierà in lei il dolce ricordo del suo passato. Tra Stefania e Gemma, inoltre, ci sarà un punto d'incontro e le due ragazze saranno unite affinché Ezio e Veronica formalizzino la loro relazione. Infine, Anna sarà in difficoltà con Salvatore perché temerà di raccontare al ragazzo la verità su sua figlia: questo la porterà a prendere una dolorosa decisione.