Svolta decisiva nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1. Le anticipazioni raccontano che, finalmente, Agnese si deciderà a raccontare la verità su Giuseppe ai suoi figli. La spinta giusta è arrivata da Vittorio, che l'ha spronata a liberarsi di questo grande peso che porta nel cuore e che le è costato il disprezzo di Tina e Salvatore, convinti che sia lei a tradire loro padre. Nel frattempo, Flora decide dove passare le vacanze di Natale: andrà in America, dove suo padre Achille ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita.

Quando Umberto verrà a saperlo, ne sarà profondamente turbato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Flora parte per l'America

Nel nuovo episodio Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda il 14 dicembre su Rai 1, Gemma (Gaia Bavaro) resterà senza parole vedendo il Presepe bellissimo che ha acquistato Ezio (Massimo Poggio). Stefania (Grace Ambrose) ha un motivo importante per essere così affezionata a quel particolare simbolo natalizio e il ricordo risale alla sua infanzia. Che sia l'occasione giusta per raccontarle la verità sulla madre che continua a credere morta? L'atmosfera a casa Colombo è magica, ma qualcosa potrebbe cambiare gli equilibri molto presto e in un modo del tutto inaspettato.

Nel frattempo, Flora pensa a dove trascorrere le imminenti feste natalizie e la decisione migliore sembra proprio essere quella di andare in America. Umberto (Roberto Farnesi) viene a sapere dei progetti della giovane Ravasi e ne è profondamente preoccupato, come fa notare ad Adelaide.

Ludovica teme per la sorte di Flora

La giovane Ravasi non ha intenzione di lasciar perdere le indagini per incastrare i responsabili della morte di suo padre ed è certa che Adelaide e Umberto siano coinvolti nel giallo.

Ludovica è molto preoccupata per l'amica, conoscendo molto bene il potere dei Guarnieri.

Angosciata per la sorte di Flora, Ludovica la invita caldamente a lasciar perdere tutto, così da non inimicarsi il commendatore e la contessa. La bella Brancia sa che Adelaide non ha scrupoli e che sarebbe disposta a tutto pur di proteggere la sua libertà.

Salvatore scopre la verità su Giuseppe

Vittorio consiglia ad Agnese di farsi coraggio e di dire tutta la verità a Tina e Salvatore: non si merita di soffrire e soprattutto di essere accusata di colpe che non ha. La signora Amato questa volta accetta di seguire le esortazioni del buon Conti.

Mentre Vittorio è a cena con Tina, Agnese svela a Salvatore come stanno le cose e della doppia vita di Giuseppe in Germania. Salvo, destabilizzato, si scusa con la madre per il suo comportamento ed è vicino al suo dolore. Ancora una volta, suo padre è stato capace di distruggere la famiglia e l'opportunità che Agnese gli aveva dato.