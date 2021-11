Arriva il momento della verità per Salvatore ne Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni raccontano che Tina, messa alle strette dal fratello, sarà costretta a dire ciò che è successo tra Agnese e Armando quando lui era assente per accompagnare Anna al paese. La reazione di Salvo sarà inaspettata e molto forte, tanto da arrivare a prendere una decisione che spezzerà il cuore alla signora Amato. Nel frattempo, Stefania darà una risposta alla richiesta di Ezio di trasferirsi in via definitiva a casa Colombo.

Il Paradiso delle Signore 6, nuove anticipazioni

Gli spoiler della soap Il Paradiso delle Signore rendono noto che Stefania, dopo aver pensato a lungo alla possibilità di trasferirsi a casa Colombo, sarà pronta a dare una risposa a Ezio. Gemma freme, anche se inizia a tollerare la presenza della sorellastra, non vuole perdere le attenzioni esclusive di Colombo e della madre.

A proposito di Gemma, vedremo la giovane avvicinarsi ancora a Marco, l'ambiguo nipote della contessa Adelaide che tanto sta antipatico a Stefania.

Marco propone a Gemma di passare del tempo con lui, facendole sentire le farfalle nello stomaco. Ovviamente la risposta sarà positiva.

Tina racconta al fratello il tradimento di Agnese

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 3 dicembre 2021 raccontano che arriverà il momento per Salvatore di scoprire il segreto custodito da Tina e Agnese.

Tina ha visto la madre baciare Ferraris e l'ha accusata di star tradendo Giuseppe, dipinto come un perfetto padre di famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Agnese ha cercato di accampare scuse pur di non raccontare alla figlia come stanno realmente le cose, passando per moglie infedele.

Salvatore ascolta per caso un dialogo tra Armando e Don Saverio e capisce che c'è qualcosa tra sua madre e il capo magazziniere. Mette così alle strette Tina, che gli racconta quanto successo.

Salvatore va via da casa, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Tina, pressata dalle insistenti domande di Salvatore, non può fare altro che dirgli del bacio tra Agnese e Armando.

Come reagirà il buon Salvo dopo aver scoperto la verità?

Le anticipazioni della Tv Soap Il Paradiso delle Signore 6, Salvatore non riuscirà a contenere la sua rabbia e proverà un forte risentimento nei confronti di Agnese.

Salvo, come del resto Tina, credono che la loro mamma abbia tradito Giuseppe, ora in Germania 'solo e senza affetti'. E la signora Amato, pur di non farli soffrire, accetta il ruolo di martire.

Dopo le deboli giustificazioni di Agnese, Salvatore prenderà una decisione che le spezzerà il cuore: se ne andrà da casa lasciandola in uno stato profondo di angoscia.