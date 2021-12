La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio, verranno trattate in particolare le vicende legate alla vera identità di Gloria e del segreto che sta mantenendo con Stefania, non avendole rivelato di essere sua mamma. A tal proposito, Ernesta sarà stupita dalla richiesta fatta da Ezio a sua moglie, riguardo al certificato che attesti il suo decesso: la zia di Colombo chiederà spiegazioni a suo nipote, dicendosi contrariata riguardo la sua idea di fingere che la sua consorte sia deceduta, nel frattempo qualcuno spierà la loro conversazione privata.

Il Paradiso delle signore, trame al 7/1: zia Ernesta è contraria all’iniziativa di Ezio di falsificare il certificato di morte di Gloria

Zia Ernesta avrà un ruolo cruciale in una delle prossime vicende.

Infatti, durante le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 nella prima settimana di gennaio, Veronica ed Ezio scopriranno che per sposarsi non servirà soltanto il certificato di morte della moglie di Colombo, ma anche la testimonianza di Ernesta. A quel punto, la zia sarà perplessa e nutrirà dei dubbi in merito all’idea che ha avuto Ezio di continuare a far credere che sua moglie sia deceduta, al punto di volere falsificare il certificato di morte.

Il Paradiso delle signore, puntate al 7/1: Ezio ed Ernesta parlano di Gloria

Zia Ernesta avrà un confronto con Ezio. I due parenti continueranno ad affrontare la questione riguardante Gloria e si scambieranno confidenze private.

Avendo una conversazione delicata in merito a episodi legati al passato di Ezio e al segreto che sta continuando a mantenere e alla bugia raccontata a sua figlia Stefania, le parole del papà dell’aspirante giornalista e di Ernesta dovrebbero rimanere private, ma ci sarà un imprevisto.

Il Paradiso delle signore, episodi al 7/1: qualcuno spia Ezio ed Ernesta mentre parlano di Gloria

Infatti, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore informano che qualcuno sarà presente durante la conversazione che faranno Ezio e zia Ernesta.

A tal proposito, le indiscrezioni sugli episodi della fiction di Rai 1 che andranno in onda in televisione da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio rivelano che un personaggio spierà i due parenti, ma non viene rivelato chi potrebbe venire a conoscenza del segreto del signor Colombo.

Non resta che attendere i prossimi episodi della soap per scoprire se Stefania verrà a conoscenza che suo padre gli ha raccontato una bugia e che sua madre è viva ed è Gloria Moreau.