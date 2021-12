Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 3 gennaio raccontano che Vittorio, all'alba del 1963, sarà più ottimista che mai perché avrà tanti progetti per il grande magazzino meneghino. Il commendatore Umberto, intanto, crederà che il Paradiso Market possa avere un futuro radioso, nel frattempo Tina cambierà idea e deciderà di operarsi alle corde vocali. Irene, infine, donerà a Salvatore un disegno realizzato da lei, mentre Flavia starà per arrivare a Villa Bergamini.

Vittorio sarà ottimista perché avrà svariati progetti per il Paradiso

Gli spoiler della soap opera nostrana per l'episodio n° 76 della sesta stagione anticipano che al Paradiso sarà l'alba di un nuovo anno, il 1963, e Vittorio non nasconderà il proprio ottimismo nei riguardi del futuro, in quanto avrà mille progetti in cantiere da attuare a breve nell'atelier.

Il commendatore Umberto, allo stesso modo, sarà oltremodo speranzoso specialmente per ciò che concerne la rivista che lo rappresenta, il Paradiso Market, e i talentuosi giornalisti o aspiranti tali che ne fanno parte, ovvero Marco e Stefania.

Tina cambierà idea e deciderà di sottoporsi all'intervento alle corde vocali

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 3 gennaio rivelano che Tina tornerà nuovamente sui suoi passi in merito al problema di salute che la affligge.

La giovane Amato, dapprima, si era mostrata titubante nei riguardi dell'operazione alle corde vocali alla quale avrebbe dovuto sottoporsi ma, successivamente, pareva essersi decisa ad andare sotto i ferri.

Quando, però, la madre Agnese e il fratello Salvatore hanno avuto un momento di freddezza reciproca, Tina aveva deciso di rinviare l'intervento per stare accanto alla mamma ma, adesso che la signora Amato e Salvo si sono riappacificati, sceglierà di tornare sui suoi passi e, finalmente, di operarsi alle corde vocali.

A Villa Bergamini starà per arrivare Flavia

Le trame della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 3 gennaio riportano che Irene, la figlia di Anna, donerà a Salvatore un disegno realizzato da lei.

A Villa Bergamini, invece, starà per palesarsi Flavia, la madre di Ludovica. Quest'ultima, a tal proposito, sarà costretta a stare lontana da Marcello per qualche tempo, considerando che la madre è totalmente all'oscuro della loro storia sentimentale.

Giunta dai Bergamini, infine, la signora Brancia scorgerà un indizio che desterà i suoi sospetti.