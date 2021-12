Le anticipazioni di Un Posto al sole del 30 dicembre 2021 vedono Alberto al centro della scena. Palladini è al settimo cielo dopo aver scoperto che la storia tra Clara e Patrizio è finita. Ha cercato di accorciare le distanze con la ex mostrandosi dolce e accomodante, ma questa volta la sua abile arte manipolatoria non sembra aver funzionato. Clara ha lasciato Patrizio, ma grazie a lui ha imparato ad avere più rispetto per se stessa e a non farsi sottomettere da Alberto. Tuttavia, tenere a bada Palladini non è affatto semplice. L'avvocato chiederà aiuto a Niko per raggiungere il suo obiettivo e sarà disposto a tutto per riavere con sé Clara e il piccolo Federico.

Nel frattempo, ci sarà un siparietto molto dolce e divertente tra Camillo e Irene.

Fabrizio alle prese con l'ennesimo imprevisto: Un Posto al sole anticipazioni

La situazione al Pastificio sembra essere sotto controllo dopo tanto tempo e così anche l'umore di Fabrizio. Per Marina non è stato facile non mollare la presa. La sua determinazione e l'amore che la lega a Rosato hanno vinto. Questo, almeno, è quello che crede. Come rivelano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, infatti, arriverà una notizia che potrebbe rovinare ogni equilibrio per l'ennesima volta.

Nel frattempo, Rossella continua a essere in crisi per quanto successo con Riccardo. Lo stesso vale per Patrizio, che non riesce a capacitarsi del fatto che la sua storia d'amore con Clara è finita.

Come se non bastasse, è anche consapevole che Alberto non smette di turbare la sua ex con l'intenzione di farla tornare sui suoi passi.

Alberto chiede aiuto a Niko: spoiler Un Posto al sole

Palladini non si arrenderà, nonostante Clara gli abbia fatto capire chiaramente di non avere alcuna intenzione di tornare con lui. Ora sa che le sue promesse sono solo delle illusioni e ha già sofferto troppo in passato, concedendogli di tutto.

Anche se la sua storia d'amore con Patrizio è finita, non ha bisogno per forza di un uomo che le stia accanto. Vuole farcela da sola.

Come rivelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Alberto avrà un'idea e si rivolgerà a Niko per chiedergli un favore che riguarda Clara e Federico: che cosa avrà in mente? Molto probabilmente, Alberto vorrà procedere per vie legali pur di riavere quello che crede egoisticamente essere di sua proprietà.

Infine, vedremo Irene alle prese con il simpaticissimo Camillo e sarà per lei un'occasione preziosa per vincere le sue timidezze, come le suggerirà papà Filippo.

Ricordiamo che la puntata di Un Posto al sole del 31 dicembre 2021 non andrà in onda su Rai 3 e che i nuovi episodi verranno trasmessi dal 3 gennaio 2022 in prima visione assoluta.