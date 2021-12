Le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni Sessanta continuano ad appassionare i telespettatori della soap italiana. Un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 15 dicembre e gli spoiler da poco diffusi confermano che non mancheranno le sorprese. Flora riuscirà ad aprire la cassaforte dei Guarnieri e rimarrà scioccata dalla confessione della contessa e del commendatore sulla scomparsa di Achille. Nel frattempo Agnese rivelerà finalmente a Tina e Salvo quanto accaduto realmente tra lei e Giuseppe.

I due fratelli così decideranno di prendersi cura della madre. Sentendosi supportata dai suoi figli, la signora Amato potrà raccontare i sentimenti che prova nei confronti di Armando. Nino invece inizierà a mostrare disinteresse per il seminario. A notare questo cambiamento non sarà soltanto la signorina Vianello ma anche il capo magazziniere, che farà di tutto per far luce su questa situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ferraris preoccupato per Nino

Nel corso del sessantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso mercoledì 15/12 su Rai1, Agnese farà finalmente pace con suo figlio. Grazie alla cena organizzata da Vittorio, la sarta potrà rivelare a Salvatore cosa ha fatto Giuseppe, durante la sua permanenza in Germania.

Dopo averne parlato con Salvo, la signora Amato sarà pronta a dire tutta la verità a Tina. Come la prenderà la cantate? Nel frattempo al grande magazzino continueranno ad appendere i bigliettini sull'albero di Natale. Dopo aver visto quello di Dora, Nino inizierà a comportarsi in modo strano, circa il suo rapporto con il seminario.

A notare il cambiamento del ragazzo sarà soltanto la signorina Vianello ma anche Armando. Tuttavia il capo magazziniere inizierà a preoccuparsi per Nino, a seguito di alcune sue affermazioni.

Il Paradiso 6, Flora apre la cassaforte di Umberto

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 15 dicembre, rivelano nel dettaglio che a casa Amato Tina e Salvo saranno al corrente che Giuseppe ha un'altra famiglia in Germania.

Tuttavia, i ragazzi si prenderanno cura di Agnese che nel frattempo potrà raccontare il sentimento che la lega a Ferraris. Nel frattempo a Villa Guarnieri, Flora deciderà di non arrendersi. Nonostante i consigli di Ludovica, di non andare contro i Guarnieri, la stilista vorrà andare fino in fondo per scoprire la verità sulla scomparsa del padre. La Gentile scoprirà la combinazione della cassaforte di Umberto e l'aprirà. La figlia di Achille rimarrà turbata quando leggerà le rivelazioni di Adelaide e Umberto, circa la morte di suo padre.