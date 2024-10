"Sono tua madre, figlia mia ti ho trovata": con queste parole Gara rivelerà a Deva la verità sul loro legame nelle prossime puntate de La rosa della vendetta. Le anticipazioni rivelano che durante la visita di Zafer, Gara irromperà per dire a Deva la verità sulla sua presunta morte: "Zafer mi ha gettata nel lago e un pescatore mi ha salvata". Nel frattempo Ibrahim rivelerà a Gulcemal che lui e Deva non possono stare insieme perché lei è la figlia del suo peggior nemico: Mustafa.

L'ultima carta di Zafer: la morte di Mustafa

Il matrimonio di Deva e Gulcemal non inizierà nel migliore dei modi e Zafer arriverà a peggiorare la situazione.

Nel giro di poche ore le vite di entrambi i protagonisti saranno stravolte e non saranno più le stesse. Tutto avrà inizio quando Zafer si farà accompagnare alla villa di suo figlio per completare la sua opera e allontanare Deva per sempre da lui. La donna incontrerà la giovane sposa con uno scopo ben preciso: rivelarle che suo padre è Mustafa, il suo primo marito. Deva sarà sconvolta da questa notizia, ma non sarà che la prima di una lunga serie di verità che faranno a pezzi il suo cuore. "Vuoi essere ancora sposata con l'assassino di tuo padre?", chiederà Zafer compiaciuta del dolore che Deva proverà in quel momento. Nello stesso istante anche Gulcemal verrà a sapere la verità su sua moglie parlando con Ibrahim.

Quest'ultimo gli rivelerà che Deva è la figlia del suo peggior nemico ed è per questo che non possono stare insieme. Nel frattempo, Zafer continuerà a pungere Deva dicendole che è vero che molti anni prima suo padre è morto per il morso di un serpente, ma quel serpente era Gulcemal. La ragazza scoppierà in lacrime sentendosi presa in giro da tutti, ma le delusioni non finiranno qui.

La verità sul passato di Deva

Zafer consegnerà a Deva la lettera che sua madre aveva dato a Mustafa dicendole che suo padre non amava sua moglie e di conseguenza neanche lei che era la figlia di quella donna. Zafer inizierà a mentire, dicendo di essersi sempre presa cura di lei e di aver anche cercato di aiutare sua madre. La donna spiegherà che ha fatto sposare Ibrahim con la madre di Deva e tutto procedeva per il meglio fino a quando Gulcemal non ha ucciso Mustafa.

Zafer spiegherà che la madre di Deva si è suicidata per il dolore, mentre Gara ascolterà e vedrà tutto e deciderà di intervenire. Deva sarà a pezzi e Gara non potrà più sopportare di vedere questa scena, quindi uscirà ed affronterà Zafer con rabbia. La madre di Gulcemal non si aspettava di trovarsi faccia a faccia con Gara, tanto che avrà un malore e perderà i sensi. La donna si avvicinerà a Deva: "Sono tua madre, figlia mia ti ho trovata", tentando di abbracciarla. Deva non riuscirà a credere alle parole di Gara e la respingerà con forza: "Mia madre è morta". La donna insisterà e racconterà a Deva la sua versione: "Zafer mi gettò nel lago ma un pescatore mi salvò. Tutti pensavano che fossi morta".

Gara implorerà in lacrime Deva ma lei non riuscirà a perdonare le sue menzogne.

Le nozze rovinate di Gulcemal e Deva

Nelle puntate precedenti Gulcemal e Deva erano pronti ad una grande festa per il loro matrimonio. La cerimonia, tuttavia, è stata interrotta da una telefonata di Zafer che ha costretto Gulcemal a lasciare l'altare per correre da lei. L'uomo, convinto che sua madre fosse in fin di vita, ha ricevuto un'amara sorpresa: Zafer gli ha rivelato che Mert è l'ex fidanzato di Deva ed entrambi gli hanno mentito per mesi vivendo sotto il suo stesso tetto. Gulcemal, molto deluso dalla notizia, ha cambiato radicalmente atteggiamento con Deva. Pur sposandola ugualmente, l'uomo ha smesso di parlarle ed essere con lei affettuoso come un tempo.