Le trame de Il Paradiso delle Signore diventano sempre più interessanti, ed a breve si entrerà nel vivo di questa sesta stagione. Uno dei personaggi che sta avendo un ruolo fondamentale nelle attuali vicende risulta essere Tina Amato. La giovane, assente dalla fine della terza serie, ha fatto ritorno a Milano per stare accanto alla famiglia in un momento difficile per lei. Tina è un'affermata cantante, sposata con un uomo che lei ama molto. Tuttavia, nasconde un dramma personale. La ragazza ha una malattia alle corde vocali che, almeno per il momento, le impedisce di cantare.

Come se non bastasse, il marito l'ha lasciata proprio a causa di questo problema di salute. A Milano, oltre alla sua famiglia, ha ritrovato Vittorio, colui che un tempo fu il suo direttore, ma che oggi è un suo fidato amico. Conti stima Tina, e dal momento in cui è venuto a conoscenza della sua malattia, ha fatto di tutto per convincerla a sottoporsi all'intervento che le potrebbe far recuperare la voce. Stando alle anticipazioni, Vittorio si avvicinerà molto alla giovane Amato, per il quale sembrerà provare qualcosa. Il ritorno inatteso di Sandro, però, cambiare le carte in tavola, dato che sembrerà essere intenzionato a salvare il matrimonio.

Il Paradiso, episodi attuali: Vittorio aiuta Tina

Nel corso di questa sesta serie, il rapporto fra Tina e Vittorio si è intensificato molto. I due sono passati dall'avere un mero rapporto professionale, ad un vero e proprio legame di amicizia, intimo e profondo. Conti ha dimostrato di tenerci alla figlia di Agnese, tanto da perdonarla anche per le bugie che gli ha raccontato.

Difatti, una volta saputa la verità riguardo la malattia di Tina, l'uomo si è offerto di starle accanto nel suo percorso di guarigione. Inoltre il fatto di aver vissuto entrambi il dramma della separazione, li ha portati essere ancora più in empatia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio si avvicina alla giovane Amato

Stando alle anticipazioni degli episodi prossimamente in onda, fra Vittorio e Tina potrebbe esserci un sentimento che va oltre l'amicizia. Difatti, Conti starà molto vicino alla ragazza nel momento dell'intervento, e questo li porterà ad unirsi ancora di più. Inoltre, l'uomo sembra aver dimenticato Marta, la donna con cui ha condiviso un grande amore, e potrebbe essere pronto ad una nuova storia.

Il Paradiso delle Signore, prossimi episodi: Sandro torna a Milano

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Sandro farà ritorno a Milano. L'uomo deciderà di rientrare in città per rincontrare la moglie, con cui deve chiarire alcune questioni lasciate in sospeso.

Recalcati vorrà avere un confronto con Tina, dopo averla tradita e lasciata sola in una fase difficile della sua vita. Tuttavia, l'impresario dovrà fare i conti con il fatto che la consorte, nel frattempo, si è avvicinata molto a Vittorio.