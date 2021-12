Tra i protagonisti de Il Paradiso delle signore 6 vi è il giovane Emanuel Caserio, che nella soap opera veste i panni di Salvatore Amato. Puntata dopo puntata, il giovane barista continua ad appassionare gli spettatori con le sue tormentate vicende sentimentali e, in una recente intervista, Caserio si è raccontato a cuore aperto lanciando anche una frecciatina verso il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Signorini.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Salvatore al centro delle trame

Nel dettaglio, Emanuel Caserio continua ad essere uno dei volti di punta della soap opera Il Paradiso delle Signore 6, in onda con grande successo nel daytime della rete ammiraglia Rai.

Puntata dopo puntata, le vicende del giovane Salvatore tengono banco all'interno del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, complice anche la sua vicinanza con Anna Imbriani.

Una relazione che, tra alti e bassi, ha riacceso i sentimenti nel cuore del giovane Salvatore: le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso 6 in programma durante il mese di gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno di fiamma ufficiale, al punto che Anna riceverà un invito ufficiale per le presentazioni in casa Amato.

L'attore di Salvatore de Il Paradiso 6 boccia il Grande Fratello Vip di Signorini

Insomma Salvatore continuerà ad essere uno dei volti di spicco di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore e, l'attore Emanuel Caserio continua ad essere super presente anche sui giornali di gossip.

Intervistato dal settimanale "Vero Tv", l'attore di Salvatore ha parlato di quello che vede in tv, dei programmi che vede con piacere di quelli che proprio cerca di evitare.

Ebbene, il protagonista della soap opera di successo in onda su Rai 1, non si è fatto problemi a bocciare il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda attualmente su Canale 5.

Caserio ha ammesso che, difficilmente, lo vedremo mai varcare la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà.

'Non mi piace il Grande Fratello', ammette l'attore di Salvatore Amato

"Il GF non mi piace. Sono troppo pudico per mettere in piazza dolori e sentimenti", ha ammesso l'attore di Salvatore parlando ancora del reality show Mediaset.

Al tempo stesso, però, Caserio non ha nascosto che le prime edizioni del GF hanno lanciato comunque diversi personaggi della tv e del cinema, come nel caso dello stesso Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti de Il Paradiso delle signore.

"Può essere una vetrina, se si ha pelo sullo stomaco per giocare", ha aggiunto ancora Caserio in merito al reality show trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset.