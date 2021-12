Il prossimo 8 gennaio la regina dei successi Maria De Filippi riprenderà la prima serata di canale 5 con C'è posta per te. Per iniziare al meglio la nuova stagione, Queen Mary ha due grandi nomi come super ospiti per la prima puntata.

Si parte con Yaman e Bonolis

I primi ospiti vip che tirerà fuori dal cilindro Maria De Filippi sono Can Yaman e Paolo Bonolis. Il sexy attore turco, protagonista di tantissime fiction di successo, e il nostro amato conduttore hanno entrambi già preso parte alla scorsa edizione del programma. Era gennaio del 2021 quando Can Yaman era stato a C'è Posta per te come protagonista di una sorpresa per la zia di una ragazza.

Bonolis invece a febbraio aveva fatto felice una signora che, stando a quanto raccontato dai figli, non riusciva più a gioire dopo aver perso il marito. Tutti e due erano riusciti nell'intento di regalare un momento di spensieratezza e gioia alle signore. Sicuramente anche questa volta saranno in grado di realizzare il sogno di qualcun altro.

C'è posta per te, l’andamento degli ascolti

Sono passati ventuno anni dalla prima puntata andata in onda il 12 gennaio del 2000. Il programma di Maria De Filippi non ha mai avuto problemi per quanto riguarda i dati di ascolto del giorno dopo. La stagione del 2021 ha registrato una media auditel di ben 6.302.000 telespettatori con uno share del 29,45%. Un gran traguardo, soprattutto se si pensa che è stato oltrepassato soltanto dal Festival di Sanremo dello stesso anno.

Ma, parlando sempre in termini di ascolti tv, ad oggi l'edizione andata meglio è quella del 2001 quando il people show registrava una media di 8.177.000 telespettatori con uno share del 34,20%. C’è posta per te ha totalizzato nel tempo anche degli ascolti più bassi. In termini di ‘telespettatori’, l’edizione che viene considerata la peggiore è quella del 2002.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni: il postino ha suonato ad Alì Terme

Lo scorso 8 dicembre sembrava una giornata qualunque in quel di Alì Terme (Messina) quando all'improvviso si è sparsa la notizia che è stata ravvisata la presenza nel centro ionico termale del celebre postino della trasmissione “C’è Posta per Te”. La notizia si è poi rivelata corrispondere alla realtà in quanto il portalettere stesso, Marcello Mordino, è stato visto diverse volte aggirarsi in bicicletta per le vie del paese fino ad arrivare alla via dove risiede il destinatario della sua missiva.

Ovviamente quest'ultimo non è a conoscenza di chi lo ha mandato a chiamare e perciò non è stato in grado di rivelare alcun particolare aggiuntivo, se non che in un secondo momento gli sarà rivelata la data esatta in cui dovrà presentarsi al programma. Non resta che guardare la trasmissione e scoprire insieme a lui il mittente e la sua storia.