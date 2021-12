Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e al centro dell'attenzione continuerà ad esserci il giovane Salvatore Amato, interpretato dall'attore Emanuel Caserio. In una recente intervista rilasciata al programma mattutino di Rai 1 condotto da Pino Strabioli, l'attore ha svelato che in un primo momento la sua famiglia non credeva in lui come attore, tanto da ammettere di aver distrutto il sogno dei suoi genitori.

L'attore di Salvatore Amato svela i retroscena sul suo approdo nel cast de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'attore di Salvatore ne Il Paradiso delle signore, ha ammesso che quando nel 2016 ricevette la chiamata da parte della produzione della soap opera per questo nuovo lavoro televisivo, rimase a dir poco incredulo.

L'attore, in lacrime, chiamò subito i suoi genitori per metterli al corrente ma non riuscendo a parlare, in un primo momento la sua mamma e il suo papà credettero che avesse fatto un incidente in auto.

Da quel momento in poi, invece, la carriera di Emanuel Caserio ha preso il volo ed è diventato uno dei volti più amati dal pubblico della rete ammiraglia Rai.

'Ho distrutto il sogno dei miei', svela l'attore di Salvatore Amato nella soap opera Rai

Un inizio carriera non facile per l'attore di Salvatore, il quale ha ammesso che inizialmente i suoi genitori non vedevano di buon occhio questa sua scelta di dedicarsi al mondo della recitazione.

"All'inizio avevano paura. Ora mi vedono realizzato e sono contenti", ha ammesso il giovane Caserio.

"Come attore non hanno creduto tanto in me. Ho distrutto il loro sogno. Volevano facessi il cantante", ha ammesso l'attore di Salvatore de Il Paradiso delle signore 6.

Per fortuna, però, complice anche il grandissimo successo di questi anni, i genitori di Caserio si sono ricreduti e oggi sono i primi fan dell'attore che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico televisivo Rai.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 2022

Intanto, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda da lunedì 3 gennaio 2022 (dopo la pausa natalizia di una settimana) e i colpi di scena non tarderanno ad arrivare. L'attenzione sarà incentrata anche sulle nuove vicende di Salvatore Amato.

Il giovane barista, infatti, si ritroverà protagonista della love story con la dolce Anna Imbriani: dopo un periodo di crisi, tra i due tornerà di nuovo il sereno e questa volta ci sarà spazio anche per le presentazioni ufficiali in famiglia.

Anna, infatti, riceverà un invito ufficiale a casa Amato per poter conoscere ufficialmente i familiari del giovane Salvatore, dato che ormai la loro relazione prosegue a gonfie vele.