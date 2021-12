Molte novità attendono i fan del Paradiso delle signore 6 che durante la puntata di giovedì 16 dicembre assisteranno a un emozionante confronto tra Armando (Pietro Genuardi) e Salvatore (Emanuel Caserio), in cui il magazziniere parlerà dei suoi sentimenti per Agnese (Antonella Attili). Tina (Neva Leoni), intanto, comunicherà alla sua famiglia la decisione di non operarsi per dedicarsi a sua madre, mentre Flora (Lucrezia Massari) deciderà di non denunciare i Guarnieri. Ci saranno novità anche per Gemma (Gaia Bavaro) che confiderà a Marco (Moisé Curia) la sua infanzia difficile e per Dora (Mariavittoria Cozzella) che leggerà il biglietto di Nino (Luca Grispini) e ne sarà turbata.

Infine, Stefania (Grace Ambrose) e Gemma saranno d'accordo su una regolarizzazione del rapporto tra Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo).

Tina comunicherà alla famiglia di non volersi operare

La salute di Agnese sarà la cosa più importante per Tina che nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda giovedì 16 dicembre comunicherà alla famiglia la sua importante decisione. La cantante, infatti, rinuncerà all'intervento alle corde vocali per occuparsi di sua madre. Nel frattempo, Salvatore avrà un chiarimento con Armando e i due amici metteranno da parte le incomprensioni e torneranno a parlarsi sinceramente. Ferraris aprirà il suo cuore al ragazzo, confidandogli i suoi sentimenti per Agnese e parlandogli del prezioso legame costruito insieme a lei sin dal suo arrivo a Milano.

Serenità a casa Colombo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Non mancherà lo spazio dedicato alla famiglia Colombo in cui sembrerà regnare la serenità. Secondo le anticipazioni, Stefana e Gemma saranno concordi sul fatto che Ezio e Veronica dovrebbero regolarizzare il loro rapporto: per le ragazze sarà naturale sentirsi una famiglia.

Per Gemma le cose andranno bene anche con Marco, perché la figlia di Veronica si aprirà con il giornalista e gli parlerà di un particolare del suo passato che lo colpirà molto.

Anticipazioni puntata giovedì 16 dicembre: Flora rinuncerà alla denuncia

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni della puntata di giovedì 16 dicembre, al Paradiso delle signore ci sarà spazio anche per Nino.

Il suo biglietto appeso all'albero del grande magazzino sarà preso da Dora, incuriosita dai desideri del ragazzo che le piace. Il contenuto del foglietto, tuttavia, turberà la commessa e non passerà inosservato nemmeno agli occhi di Armando. Il capomagazziniere, preoccupato per Nino, deciderà di parlargli e chiedergli spiegazioni. Nel frattempo, dopo aver parlato di suo padre con Adelaide e Umberto, Flora deciderà di non sporgere più denuncia.