Tempesta d'amore torna con un nuovo appuntamento settimanale, ricco di suspense, tensioni emotive e colpi di scena. Dalle anticipazioni riguardanti le trame delle puntate della longeva soap bavarese, in onda da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre su Rete 4, si evince che Erik scoprirà che Ariane ha un male incurabile e vorrà starle vicino, ma la donna tenterà di allontanarlo da lei. Ci riuscirà? Anche Selina vorrà stare accanto alla sua amica fino alla fine dei suoi giorni e convincerà Christoph a fare pace con Ariane. Come andrà a finire il loro colloquio di pace?

Inoltre, l'albergatore scoprirà che la sua acerrima nemica vuole farsi vedere da un naturopata e correrà subito dal dottor Kamml per coinvolgerlo in un nuovo piano ai danni della signora Kalenberg. Werner, però, origlierà la loro conversazione e non crederà alle proprie orecchie.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Erik fa una triste scoperta su Ariane

Christoph e Werner cercheranno di capire come licenziare Erik, visto che Ariane continuerà a impedire che il suo amato venga buttato fuori dagli affari Furstenhof. Nel frattempo, Michael verrà inghiottito dai sensi di colpa per aver tentato di cacciare André fuori di casa e confiderà i suoi patemi a Robert. Max, sempre più innamorato di Vanessa, acquisterà la maialina per regalarla alla ragazza, che però sarà troppo presa dalla frequentazione con George Fichtl.

Il fratello di Florian sarà sconvolto quando apprenderà che la sua compagna ha un tumore maligno al cervello e che le resta poco tempo da vivere. La donna, però, non vorrà che lui le stia accanto. Maja desidererà trasformare la sua passione per i cappelli in un vero e proprio lavoro, ma la madre farà di tutto per farle cambiare idea.

La giovane von Thailheim, testarda com'è, farà le orecchie da mercante. Più tardi, la figlia di Cornelius verrà contattata da una famosa casa di moda che le commissionerà una grande quantità di cappelli da abbinare alla nuova collezione. La ragazza farà i salti di gioia e si convincerà che questa sia la strada giusta per lei.

Werner origlia la conversazione tra Christoph e il dottor Kamml

Le continue vessazioni di Werner e Robert spingeranno Erik a vendere loro la fonte termale a un prezzo ragionevole. Subito dopo, i due Saalfeld aggiorneranno Christoph che, però, dirà loro di non voler essere più coinvolto in quel progetto, lasciandoli a bocca aperta e sospettosi. Infatti, l'albergatore racconterà al dottor Kamml che Ariane vorrebbe consultare un naturopata e che questi potrebbe scoprire che la donna non abbia un male incurabile. I due uomini, però, non sapranno di essere spiati da Werner, il quale resterà scioccato dal diabolico piano di Christoph per sbarazzarsi di Ariane. Nel frattempo, Maximilian si renderà conto di essere innamorato della sua amica Vanessa e vorrà confessare i suoi sentimenti a lei, ma la nipote di Alfons sembrerà ormai aver perso la testa per Georg.

Tempesta d'amore, spoiler dal 27 al 31 dicembre: Max e Maja gelosi

Werner, nelle nuove puntate della soap bavarese Tempesta d'amore, cercherà di convincere Christoph a non mettere in atto il suo nuovo malefico piano per sbarazzarsi di Ariane, ma poi pensando a tutte le malefatte commesse dalla donna in passato, farà dietro front. Nel frattempo, Shirin aiuterà Florian a costruire una recinzione per salvare un lupo, che rischierà di finire nel mirino dei cacciatori. Tra un'avventura divertente all'altra, la giovane Ceylan inizierà a guardare Florian con gli occhi innamorati. Rosalie, intanto, si scervellerà per trovare il regalo giusto da fare al suo amato Michael.

Maja si renderà conto che la sua amica si è invaghita di Florian e avrà difficoltà a tenere a bada la gelosia.

Selina farà sapere ad Ariane che le starà vicino fino alla sua morte e chiederà a Christoph di fare pace con la sua amica. L'albergatore accetterà per far contenta a Selina, ma l'incontro di pace con Ariane si trasformerà in un'ennesima lite. Max brucerà di gelosia quando vedrà Vanessa in compagnia di Georg. Il ragazzo, infatti, si è accorto di amarla troppo tardi.