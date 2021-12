Alessandro Verdolini, il corteggiatore di Andrea Nicole, si è sfogato dopo la puntata di Uomini e donne, in cui la tronista ha confessato di aver scelto Ciprian di nascosto dalla redazione. Alessandro non ha nascosto la delusione e l'amarezza per il comportamento sia di Nicole che di Ciprian, definiti come due persone che è meglio perdere che trovare. Non solo, ritiene che la tronista gli abbia mancato di rispetto e deluso da quanto accaduto, ha concluso con un laconico "Certe cose non meritano risposta".

Alessandro preso in giro da Andrea Nicole e Ciprian

L'attesa del pubblico di Uomini e donne è finita. Nel pomeriggio del 15 dicembre è andata in onda la puntata tanto attesa e riguardante la scelta di Andrea Nicole. La ragazza è entrata in studio mano nella mano con Ciprian, raccontando ciò che è successo il giorno precedente. Stando al racconto, Ciprian si è presentato a casa e lei lo ha fatto entrare, passando anche la notte insieme. Tutto senza avvertire la redazione di Uomini e donne, la quale si è ritrovata a sapere ciò che è avvenuto a cose fatte. Proprio come Alessandro Verdolini, l'altro corteggiatore della tronista che, come prevedibile, si è sentito preso in giro.

Alessandro afferma: 'Due persone che meglio perderle che trovarle'

In studio é scoppiato il caos ed in particolare sono stati Gianni e Tina ad inveire contro la nuova coppia. Gianni ci è andato giù pesante soprattutto contro Andrea Nicole, non risparmandole insulti che l'hanno fatta finire in lacrime. Anche Alessandro ha attaccato i due neo fidanzati definendoli dei falsi e in studio, ha più volte zittito Ciprian.

Subito dopo la puntata, l'ex corteggiatore si è sfogato in camerino. Alessandro ci ha sempre creduto e per questo non ha rimpianti. La rabbia e la delusione però rimane e, a mente fredda ora può dire: "Da una parte tiro un sospiro di sollievo, perché effettivamente ho scansato un fosso". Solo ora infatti, pare aver capito che tipo di persona è Andrea Nicole.

Sulla tronista e Ciprian ha poi dichiarato: "Due persone che meglio perderle che trovarle".

Verdolini sbotta contro Andrea Nicole: 'Certe cose non meritano risposte'

Alessandro ancora scosso da quanto appena accaduto nello studio di Uomini e donne, ha dichiarato come Andrea Nicole avesse potuto scegliere Ciprian il giorno dopo in studio, senza ingannare tutti, redazione compresa. L'ennesima delusione per Verdolini che, come già detto, ci ha messo il cuore in questo percorso. Il 28enne marchigiano, ritiene che Andrea Nicole gli abbia mancato di risoetto: 'Non ha pensato minimamente a me', ha detto, per poi aggiungere: 'Non ho altre parole, certe cose non meritano risposte e commenti'. Alessandro chiude il suo lungo sfogo con 'Si commenta da sola', facendo riferimento alla figuraccia di Andrea Nicole.