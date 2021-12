Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e tra le new entry di questa stagione vi è sicuramente Gemma, interpretata dall'attrice Gaia Bavaro, assunta come nuova venere all'interno del grande magazzino più famoso d'Italia e protagonista di una love story col giovane Marco Di Sant'Erasmo, nipote della contessa. Tra i due si è venuto a creare un rapporto decisamente stretto che fa ben sperare per il futuro, anche se l'attrice in merito a quello che sta accadendo anche con sua sorella Gemma nella soap, ha voluto fare delle precisazioni.

Il rapporto tra Gemma e Marco al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la love story tra Gemma e Marco sta tenendo banco in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Un crescendo di emozioni e sentimenti per questa giovane coppia che ha destato non pochi sospetti, dovuti al fatto che appartenendo a due classi sociali decisamente differenti, si è ipotizzato che la ragazza si fosse avvicinata al giovane nipote della contessa solo per soldi.

A tal proposito, l'attrice di Gemma ha voluto fare delle precisazioni su questo rapporto, rivelando che non sarebbe un amore dettato solo ed esclusivamente dai soldi.

L'attrice di Gemma fa chiarezza sul rapporto con Marco ne Il Paradiso 6

"Gemma prova dei sentimenti sinceri per Marco. È un rapporto che non si è creato solo ed esclusivamente per i soldi che ha. Questo avvicinamento farà anche scoprire dei lati inediti del carattere del mio personaggio", ha ammesso l'attrice di Gemma che pur non sbilanciandosi oltre sulle trame future ha lasciato intendere che ci saranno nuovi colpi di scena.

Gaia Bavaro ha parlato anche del rapporto che vede protagoniste Gemma e la sua sorellastra Stefania in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Il rapporto tra le due è abbastanza turbolento, dato che Stefania non approva la relazione tra sua sorella e Marco e proverà a fare di tutto per tenerli a debita distanza l'uno dall'altro ed evitare così che possa sbocciare definitivamente il loro amore.

Le novità sul legame tra Gemma e Stefania ne Il Paradiso delle signore 6

"Col tempo le vorrà bene. Ma attualmente fa fatica perché la vede come una nemica. Per ora, rappresenta un ostacolo alla sua felicità", ha ammesso l'attrice di Gemma parlando del legame con Stefania in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Insomma c'è da scommettere che anche le prossime puntate della soap opera, previste per il 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, saranno dense di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti, in primis per la giovane Gemma che mostrerà anche degli aspetti inediti della sua personalità.