Prosegue l'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate previste dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Andrea Nicole, la quale porterà a termine il suo percorso da tronista ma l'uscita di scena dal programma, avverrà tra le lacrime. Per Isabella Ricci, invece, arriverà il momento di voltare pagina e di pensare al suo futuro fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Isabella annuncia la sua scelta finale: anticipazioni Uomini e donne 13-17 dicembre

Nel dettaglio, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è arrivato il momento di nuove scelte.

Occhi puntati sulla dama Isabella Ricci, la quale annuncerà di aver preso una decisione importante sul conto di Fabio, il cavaliere che ha saputo conquistarla e ammaliarla.

Malgrado qualche dubbio iniziale, Isabella annuncerà di aver deciso di abbandonare la trasmissione e di voler compiere questo "passo importante" proprio con Fabio.

L'addio di Isabella e Fabio

Nasce così una nuova love story tra i protagonisti del trono over e, in questo modo, la dama Isabella ha dimostrato di non essere quel tipo di donna interessata alla visibilità mediatica, rigettando al mittente le accuse che le sono state fatte in passato.

Appena ha trovato la persona giusta, con la quale ha creduto potesse nascere una relazione stabile, Isabella non si è fatta alcun tipo di problema a lasciare il programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dure polemiche contro Nicole e la sua scelta fuori da U&D

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per l'evolversi del percorso di Andrea Nicole.

Per la tronista, prima transessuale della storia del programma, giungerà il momento di comunicare la sua scelta finale anche se questo momento sarà condito da un bel po' di polemiche e pesanti insulti.

Andrea Nicole, infatti, confesserà di aver incontrato in segreto Ciprian e di aver trascorso con lui una intensa notte, al punto da rendersi conto che sarebbe stato lui la sua scelta finale.

Una confessione che ha scatenato il caos in studio, in primis perché Nicole non ha informato subito la redazione di Uomini e donne di quello che era successo con Ciprian.

Andrea Nicole lascia in lacrime: anticipazioni Uomini e donne 13-17 dicembre

Ecco allora che la tronista è stata pesantemente attaccata da Gianni e Tina, i quali l'hanno accusata di aver mentito spudoratamente e di aver ingannato e preso in giro sia la redazione che il pubblico da casa.

I dubbi su Nicole, infatti, sono tanti e c'è addirittura chi ipotizza che la tronista da tempo potesse aver intrattenuto dei rapporti segreti con Ciprian, la sua scelta finale.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne al 17 dicembre rivelano che Andrea Nicole dopo questi pesanti attacchi ricevuti in studio, non ha saputo trattenere il pianto e così il suo percorso si è concluso tra le lacrime e i "fischi" degli opinionisti.