La registrazione di Uomini e donne di martedì 7 dicembre è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, durante l'ultima giornata di riprese, in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Inoltre, Roberta Giusti ha informato che è pronta a scegliere e, pertanto, nella prossima settimana verrà registrata la sua scelta. Nel frattempo, Tina Cipollari ha ballato una canzone di Natale e ha fatto una sfida con Gemma.

Uomini e Donne, registrazione 7 dicembre: Gemma Galgani ha un nuovo cavaliere

Periodo fortunato per Gemma Galgani. Infatti, la dama torinese sta frequentando Leonardo e le cose fra di loro stanno andando bene.

In base alle anticipazioni trapelate attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione di Uomini e Donne del 7 dicembre è arrivato in studio un nuovo cavaliere per Galgani. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito al single che è pronto a conquistare il cuore di Gemma. Inoltre, non è chiaro se Leonardo sia stato presente in studio e se abbia commentato o espresso il suo disappunto riguardo al nuovo corteggiatore della dama torinese.

Uomini e Donne, prossime puntate: Roberta è pronta a scegliere

Roberta Giusti è ancora indecisa fra chi possa essere l'uomo della sua vita. La tronista di Uomini e Donne è incerta fra i due corteggiatori Luca Salatino e Samuele Carniani ma, durante l'ultima giornata di riprese del dating show di Maria De Filippi, sembrerebbe avere fatto un passo avanti.

Infatti, Roberta ha annunciato che la settimana prossima farà la scelta. In base alle indiscrezioni trapelate sul web, sembrerebbe quindi che il percorso di Giusti nel programma di Canale 5 stia terminando e, pertanto, la tronista inizi ad avere le idee più chiare sul ragazzo con il quale lasciare la trasmissione. In base alle puntate andate in onda sul piccolo schermo, non è ancora chiaro chi possa essere la scelta di Roberta perché, al momento, la single sembrerebbe presa da entrambi i ragazzi, nonostante siano diversi sia esteticamente, che caratterialmente.

Uomini e Donne: Tina balla e fa una sfida con Gemma

Nel corso delle riprese delle prossime puntate di Uomini e Donne c'è stato spazio anche per i siparietti divertenti di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Infatti, l'opinionista del dating show di Canale 5 si è esibita ballando una canzone di Natale e, successivamente, ha fatto una sfida con la dama torinese.

Purtroppo, però, Galgani non è riuscita a battere Tina ed ha perso la sfida. Non resta, pertanto, che attendere le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della trasmissione.