Continuano a essere movimentate le trame dello sceneggiato spagnolo Una vita. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 19 dicembre 2021, Genoveva Salmeron oltre a essere turbata da diversi messaggi anonimi minacciosi, avrà dei dubbi circa la sincerità del marito Felipe Alvarez Hermoso.

Lolita Casado invece continuerà ad avere problemi di salute con dei relativi mancamenti.

Spoiler Una vita, episodi al 19 dicembre: Marcos minaccia Aurelio, Anabel bacia Miguel

Le anticipazioni delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 13 a domenica 19 dicembre, raccontano che Aurelio farà avere a Marcos una lettera da parte di suo padre don Salustiano Quesada: il signor Bacigalupe caccerà via di casa il fratello di Natalia dopo averlo minacciato con una pistola, che in seguito verrà trovata dalla sua domestica Soledad nel suo studio.

Anabel sorprenderà Miguel con un bacio, dopo averlo visto parlare con Natalia. A questo punto Marcos vieterà alla figlia di frequentare la giovane Quesada. A proposito di Aurelio e la sorella, prenderanno parte alla festa di nozze di Bacigalupe e Felicia pur non essendo stati invitati. Quesada scatenerà l’ira di Miguel, dopo aver trattato male Anabel. Quest’ultima intanto riceverà una lettera da parte dell’amica Camino. Aurelio invece non mollerà la presa, dato che farà il possibile per convincere Marcos ad accettare l’offerta di suo padre.

Intanto Susana si lascerà andare alle lacrime, quando Felicia risponderà come si deve alla sua ennesima provocazione. Quest’ultima in seguito farà sapere a Rosina che Camino si è trasferita a Parigi per viversi la relazione con Maite.

Non passerà molto, per vedere la moglie di Liberto invitare Felicia a chiedere perdono a Susana.

Genoveva teme di essere ingannata dal marito, Lolita perde i sensi

Santiago dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 si rifugerà a casa dei Dominguez, approfittando del fatto che hanno lasciato il quartiere per raggiungere la figlia Cinta in Argentina.

Rosina invece inviterà Genoveva a essere sincera con il marito Felipe: nel contempo quest’ultimo riceverà la visita di Casilda, che gli domanderà se si ricorda di Marcia, ma senza ottenere alcuna risposta.

Nel contempo Liberto non riuscendo ad accettare il fatto che Genoveva stia manipolando il marito, chiederà a Susana di cercare di far ragionare la darklady facendo i conti con un netto rifiuto.

Becerra invece dopo aver ascoltato dei dialoghi tra Genoveva e Felipe, sarà sempre più deciso a vendicarsi. La presenza del brasiliano a casa dei Dominguez rischierà di essere scoperta da Jacinto, che dopo aver sentito dei rumori effettuerà un controllo.

Salmeron inizierà ad avere il presentimento che suo marito possa prendersi gioco di lei: la perfida donna sarà ancora più turbata quando riceverà un’altra missiva minatoria. Cesareo smetterà di coprire le spalle a Santiago: nonostante ciò, quest’ultimo sarà disposto a tutto per farla pagare a chi ha ucciso Marcia. Felipe desterà dei sospetti a Genoveva: infatti, durante un loro litigio, l'uomo farà riferimento al decesso di Ursula, pur avendo perso la memoria.

Dopo l’accaduto, Salmeron sarà sempre più convinta che l’amnesia di suo marito possa essere una messinscena. La situazione si complicherà, quando Genoveva vedrà una lettera scritta da Laura per Felipe.

A causa dei troppi impegni di lavoro, Antonito non capirà che sua moglie Lolita è desiderosa di diventare di nuovo madre. Intanto Roberto chiederà a Ramon di intercedere con il direttore di una banca, per fargli ottenere del denaro in prestito.

Fabiana si lamenterà dell’atteggiamento di Antonito, che verrà difeso da Carmen. In seguito, durante il banchetto di matrimonio di Marcos e Felicia, non passerà inosservata la corte che Natalia farà ad Antonito, facendo pure ingelosire Lolita: quest’ultima inoltre avrà un nuovo malessere e perderà i sensi.