Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre verranno raccontate le vicende legate a Silvia, che trascorrerà il periodo natalizio da sola, perché sua figlia Rossella andrà a Bolzano e suo marito a Milano. Nel frattempo, una misteriosa donna turberà il viaggio fra la figlia del giornalista e il dottor Riccardo Crovi. Nei prossimi episodi, inoltre, ci sarà un gradito ritorno fra i volti noti della soap partenopea, mentre Patrizio dovrà superare la fine della sua storia d'amore con Clara.

Un posto al sole, spoiler prossime puntate: una donna turba il viaggio fra Rossella e Riccardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole entrerà in scena un nuovo personaggio femminile. Infatti, le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, ci informano che una donna misteriosa turberà il viaggio tra Rossella e Riccardo. Non è ancora stata svelata l’identità del nuovo personaggio femminile anche se, nelle ultime ore, è stata diffusa la notizia che l’attrice che sarà legata al dottor Crovi sarà Desirée Noferini, ma non si sa ancora se interpreterà il ruolo della moglie, di un parente o di qualche conoscenza di Riccardo.

Un posto al sole, trame al 24 dicembre: Silvia trascorre da sola le feste

Silvia e Michele non trascorreranno le vacanze natalizie insieme. Infatti, Saviani si preparerà per partire per Milano e, pertanto, la proprietaria di Caffè Vulcano resterà da sola a Napoli. Nel frattempo, nelle puntate che andranno in onda in televisione dal 20 al 24 dicembre, tornerà sul set un personaggio di Un posto al sole già apparso nelle puntate precedenti.

Le anticipazioni sul web, però, non indicano chi farà il suo rientro a Palazzo Palladini. Le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni indicavano che Viola e Arianna sarebbero rientrate prossimamente ma, al momento, non c’è nessuna certezza su chi tornerà in scena.

Un posto al sole, episodi al 24 dicembre: Patrizio e Clara si lasciano

Nel frattempo, le cose per Patrizio non andranno per il verso giusto. Infatti, il cuoco di Caffè Vulcano trascorrerà un periodo non sereno, per via di problemi sentimentali. Clara ha lasciato il figlio di Ornella e, pertanto, il ragazzo dovrà farsi forza e superare la separazione dalla sua fidanzata. Attualmente non è chiaro se la storia d’amore fra la mamma di Federico e il figlio di Raffaele sia terminata definitivamente o se per la coppia ci sia una speranza di tornare insieme. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.