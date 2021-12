Soleil Sorge continua ad essere una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne è una delle concorrenti più chiacchierate di questa sesta edizione del reality show Mediaset e, nel bene o nel male, riesce sempre a tenere alta l'attenzione sul suo conto. Questo sabato sera, durante la consueta festa che organizzano in casa, Soleil si è cimentata in un balletto durante il quale è inciampata ma è andata avanti, provando a far finta di nulla.

Soleil Sorge cade durante un balletto nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, come accade ormai da un po' di settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip, la serata del sabato è quella in cui i concorrenti mettono in evidenza la loro vena artistica e lo fanno portando in scena dei momenti di varietà.

Questo sabato sera, tutti i vipponi che popolano la casa più spiata d'Italia si sono cimentati in nuove performance, tra cui anche la stessa Soleil.

L'ex protagonista di Uomini e donne si è esibita con una coreografia: un balletto dove la Sorge ha provato a dare il meglio di se stessa, anche se ha dovuto fare i conti con una rovinosa caduta.

Dopo la caduta al GF Vip, Soleil porta avanti la performance

Ad un certo punto della coreografia, infatti, Soleil è caduta ma ha cercato di non farlo capire: la giovane influencer protagonista di questa sesta edizione del GF Vip, ha cercato di fare "finta di nulla" ed ha così proseguito la sua performance.

Tuttavia, i numerosi spettatori e fan social che seguono e commentano le vicende del reality show Mediaset, hanno subito notato e sottolineato l'accaduto.

In tantissimi sui social non hanno perso occasione per sottolineare la caduta di Soleil Sorge, sottolineando che avesse fatto una brutta figura, dato che era apparsa completamente sicura e pena di se stessa.

I fan ironici dopo la caduta di Soleil Sorge nella casa del GF Vip

"Deve sempre strafare", hanno scritto alcuni spettatori social del GF Vip sottolineando il fatto che la ragazza si sia sbizzarrita un po' troppo.

"Che figuraccia. Vedi sempre a fare la presuntuosa cosa succede!", ha scritto ancora un altro commentatore social del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Lei convinta di essere Carla Fracci. Che brutta figura", ha sentenziato ancora un altro spettatori e fan social del GF Vip.

Insomma l'ironia dei fan social dopo aver visto la caduta di Soleil nel bel mezzo della sua performance artistica durante lo show del sabato sera non si è fatta attendere. Per fortuna, però, la Sorge si è subito ripresa e non ha accusato dolori o problemi dopo questo piccolo incidente di percorso nella casa di Cinecittà.