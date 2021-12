Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Fra le vicende raccontate negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo, ci sono quelle legate a Riccardo e Rossella. I due colleghi hanno intrapreso una relazione e la dottoressa Bruni ha iniziato a nutrire sospetti su Crovi. Nelle prossime puntate della soap partenopea entrerà nel cast un nuovo personaggio femminile, molto probabilmente legato al compagno di Rossella. L'interprete della donna, la cui identità non è stata ancora rivelata, sarà ricoperto dall'attrice Desirée Noferini.

Un posto al sole, prossime puntate: nel cast arriva Desirée Noferini, probabilmente una donna legata a Riccardo

Riccardo Crovi ha fin da subito suscitato curiosità nel pubblico di Un posto al sole. In particolar modo, la vita privata del dottore dell'ospedale in cui lavorano Rossella e Ornella Bruni è rimasta un mistero. Infatti, il medico non ha mai fatto cenno a un'eventuale fidanzata o ai suoi familiari. Pertanto, alcuni aspetti di Crovi sono ancora da scoprire e Ornella Bruni ha nutrito sospetti sul suo collega. Riccardo ha instaurato fin dal suo ingresso nel cast, un rapporto stretto con Rossella, sfociato poi in una relazione. Per la coppia, però, potrebbero esserci problemi nelle prossime puntate, per via dell'arrivo di un personaggio femminile legato al dottore.

Infatti, l'attrice Desirée Noferini entrerà nel cast della soap partenopea.

Un posto al sole: nel cast della soap partenopea arriva Desirée Noferini

Desirée Noferini verrà presentata al pubblico di Un posto al sole nelle prossime puntate. Al momento, le informazioni trapelate in rete riguardo al nuovo personaggio della soap opera di Rai 3, rivelano che la donna sarà legata alla vita di Riccardo.

Purtroppo, però, non è ancora chiaro se l'attrice interpreterà il ruolo di una ipotetica fidanzata o moglie di Crovi o qualche altro personaggio. Se il dottore dovesse avere già una compagna ufficiale, per Rossella ci sarebbe un brutto colpo da sopportare, diventando quindi l'amante del suo collega. Non avendo certezza di quanto avranno ideato gli autori, è possibile che Desirée Noferini possa ricoprire anche un ruolo di un familiare o un'ex paziente di Riccardo.

Desirée Noferini nel cast di Un posto al sole

Desirée Noferini entrerà prossimamente nel cast di Un posto al sole. L'attrice non è sconosciuta al pubblico, avendo già preso parte a fiction di successo come Il Paradiso delle signore, Don Matteo e I Cesaroni. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più su quello che accadrà nella vita di Rossella e Riccardo e se l'ingresso del nuovo personaggio femminile creerà problemi nella storia d'amore fra i due medici.