Cambio di programmazione per Un posto al sole, la popolare soap opera che tutte le sere (dal lunedì al venerdì) va in onda con successo nell'access prime time della terza rete Rai.

Per l'ultima settimana di messa in onda di questo 2021, la soap subirà delle modifiche legate alla messa in onda. A saltare, infatti, sarà la puntata di venerdì 31 dicembre.

Cambio programmazione Un posto al sole: cancellata la puntata del 31 dicembre

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la programmazione di Un posto al sole subirà delle modifiche durante l'ultima puntata di messa in onda di questa fortunata annata.

Per la serata di venerdì 31 dicembre, infatti, non è previsto un nuovo appuntamento con Un posto al sole.

La soap non sarà trasmessa nell'ultimo giorno dell'anno, dato che il prossimo 31 dicembre sarà trasmesso il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il discorso occuperà la fascia dell'access prime time, dalle 20:30 alle 20:50 circa, dopodiché inizierà la trasmissione di prima serata.

La soap opera Un posto al sole salta la serata del 31/12

Subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova puntata del Festival del Circo di Montecarlo, che terrà compagnia al pubblico della terza rete Rai anche durante la serata della Vigilia di Natale (quando, però, l'appuntamento con Un posto al sole è confermato alle 20.45).

Per i restanti giorni durante le festività, l'appuntamento con la celebre soap realizzata a Napoli e ambientata nel mitologico Palazzo Palladini, andrà in onda regolarmente sempre sulla terza rete Rai.

Situazione differente, invece, per l'altra soap in onda sulle reti della tv di Stato: Il Paradiso delle signore 6. Per la soap di Rai 1, infatti, è previsto uno stop di una settimana dal 27 al 31 dicembre 2021.

Gli episodi inediti, quindi, cesseranno la regolare programmazione il prossimo 24 dicembre, con l'ultima puntata di questa annata. I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, però, torneranno in onda regolarmente a partire dal prossimo 3 gennaio 2022, quando in prima visione su Rai 1 ritornerà la consueta programmazione pomeridiana.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio viene lasciato

Tornando ad Un posto al sole, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà un brutto colpo per Patrizio, il quale dovrà fare i conti con l'addio da parte di Clara.

La donna, dopo un confronto serrato con Ornella, deciderà di mettere la parola fine a questa relazione che sembra non avere futuro. Un durissimo colpo per Patrizio che non sarà affatto indifferente a questo addio che gli lascerà l'amaro in bocca.