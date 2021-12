Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Il Paradiso delle Signore 6, che prosegue la sua messa in onda quotidiana su Rai 1 con enorme successo. A fine dicembre, infatti, è prevista una modifica legata alla trasmissione della soap opera, la quale non sarà in onda per diversi giorni. L'ultima settimana di programmazione del 2021 sarà quella che va dal 20 al 24 dicembre, dopodiché per rivedere di nuovo gli episodi inediti bisognerà attendere gennaio 2022.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: ultima puntata il 24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni legate al cambio programmazione de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dal 20 al 24 dicembre è prevista l'ultima settimana di messa in onda dell'anno per la soap opera di Rai 1 con protagonisti Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi.

Venerdì 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, sarà in onda l'ultima puntata di questo 2021 della soap che tutti i giorni appassiona ormai una media di oltre due milioni di affezionati spettatori, pronti a scoprire cosa accade all'interno del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Da lunedì 27 e fino a venerdì 31 dicembre 2021, non sono previsti i nuovi appuntamenti con la soap opera su Rai 1.

La soap opera Il Paradiso 6 si ferma per una settimana e torna a gennaio

Il Paradiso delle signore 6, infatti, si fermerà per una settimana: una pausa che permetterò anche agli addetti ai lavori di poter staccare un po' la spina dagli impegni quotidiani del set, in vista poi del rientro previsto a gennaio per girare le restanti puntate che andranno a coprire questa sesta stagione.

La programmazione della soap opera con protagonisti Vittorio Conti e Tina Amato, infatti, riprenderà regolarmente a partire da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre nella solita fascia oraria del primo pomeriggio, subito dopo l'appuntamento con il talk show Oggi è un altro giorno.

Di conseguenza, dopo lo stop natalizio, la soap tornerà in onda regolarmente nel daytime della rete ammiraglia e questa sarà la sua collocazione fino alla fine di questa sesta stagione di successo.

Le anticipazioni de Il Paradiso 6: la contessa costretta a scappare via

Intanto, le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno in primis la famiglia Guarnieri.

Flora Ravasi, infatti, continuerà a portare avanti le indagini sulla morte del padre e proprio la sua voglia di scoprire la verità e far chiarezza su quanto è accaduto, metterà nei guai la contessa Adelaide.

Nelle prossime puntate della soap opera, infatti, Adelaide si ritroverà a fare i conti con una bruttissima notizia: l'Interpol è sulle sue tracce e per tale motivo, la contessa sarà costretta a scappare via definitivamente da Milano.