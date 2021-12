Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera ideata da Bea Schmidt raccontano che Vanessa incontrerà il suo idolo, ovvero lo schermitore professionista Georg Fichtl. L'atleta, subito dopo essere giunto a Bichlheim, proporrà a Sonnbichler di aiutarla a tornare a livelli competitivi nella scherma e la ragazza accetterà entusiasta. Max, invece, troverà Georg spocchioso e nutrirà una certa gelosia a causa della vicinanza di Fichtl e Vanessa, nel frattempo la nipote di Alfons e lo schermitore professionista di baceranno durante uno spot pubblicitario.

Georg Fichtl arriverà a Bichlheim e conoscerà Vanessa

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Vanessa si è accorto per lungo tempo che Max si è rivelato dei sentimenti che prova per lui ma il fitness trainer non ha occhi che per Shirin.

Delusa e amareggiata, Sonnbichler ha deciso di focalizzare gran parte delle proprie attenzioni nella scherma, attività sportiva che, dopo l'invasiva operazione al ginocchio subita, mira a riprendere come prima.

La nipote di Alfons, inoltre, ha trovato conforto nelle sfortunate vicissitudini di un atleta professionista nonché il suo idolo Georg Fichtl .

Lo schermitore, successivamente, arriverà d'improvviso a Bichlheim e farà la conoscenza di un'entusiasta Vanessa.

Max sarà geloso della vicinanza tra Vanessa e Georg

Gli spoiler tedeschi della fiction daily anticipano che Max, nonostante lo snobismo amoroso riservato a Vanessa, nutrirà una certa gelosia notando la vicinanza tra Sonnbichler e Georg.

L'atleta professionista, dal momento dell'approdo nel lussuoso hotel, dimostrerà sin da subito un certo interesse nei riguardi di Vanessa, la quale accetterà di buon grado tali avance.

Georg, inoltre, proporrà alla sua fan di aiutarla a rimettersi in forma per tornare agli antichi fasti nel mondo della scherma e, com'è facile intuire, il nipote di Alfons non si tirerà indietro nemmeno stavolta.

La ciliegina sulla torta per rendere i due ragazzi ancora più vicini, però, sarà un galeotto spot pubblicitario, proposto da Georg a Vanessa, nel quale i due dovrebbero baciarsi.

A quel punto, la gelosia di Max crescerà a livelli esponenziali, tanto che il fitness trainer si paleserà alle riprese dello spot per guardare come si evolverà la faccenda e intimare a Georg di rimuovere il bacio dallo spot.

Peccato, però, che l'insensata scenata di gelosia di Richter risulterà un buco nell'acqua, in quanto l'atleta professionista, su richiesta di Vanessa, aveva già provveduto a togliere la scena incriminata.

Le riprese dello spot, infine, avranno inizio e, contrariamente a quanto scritto nel copione, tra Vanessa e Georg scoccherà davvero un bacio . Se dapprima la ragazza si dimostrerà reticente, cambierà idea qualche istante più tardi ricambiando con trasporto il bacio di Fichtl.