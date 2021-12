Durante le festività, Un posto al sole salterà diversi appuntamenti a causa di un calendario poco favorevole. L'anno scorso la soap andò regolarmente in onda il 24 e il 25 dicembre e inoltre il 1º gennaio ci fu un doppio episodio molto intenso. Quest'anno però le cose andranno in modo molto diverso e Upas verrà trasmesso solo il 24 dicembre, saltando tutti gli altri giorni festivi eccezion fatta per l'epifania. A seguire il calendario completo della programmazione di Upas di Natale e Capodanno.

Upas non va in onda il 25 e il 26 dicembre

Un posto al sole segue una timeline reale, quindi risulta sempre interessante seguire gli episodi nei giorni festivi, visto che questo dà la possibilità agli spettatori di festeggiare assieme ai loro beniamini.

Quest'anno però ci saranno poche occasioni per farlo, dal momento che il 25 e il 26 dicembre cadranno rispettivamente di sabato e di domenica. I fan di Upas potranno però godersi, regolarmente la puntata, la sera della vigilia di Natale. Non si tratterà un episodio filler, come è accaduto in qualche caso le festività, ma verranno portate avanti, regolarmente, le trame. Ovviamente tutto accadrà seguendo la timeline reale, anche se non tutto andrà esattamente per il meglio, per alcuni di loro.

Un posto al sole, puntata della vigilia di Natale

In questa puntata, in onda la sera del 24 dicembre, Silvia (Luisa Amatucci) rimasta da sola a Napoli, deciderà di partire assieme a Otello (Lucio Allocca) per trascorrere il Natale a Indica.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), deluso per la fine della storia con Clara (Imma Pirone) e fortemente arrabbiato coi suoi genitori per essersi intromessi nella loro storia, deciderà di boicottare il cenone e trascorrere la vigilia da solo al Vulcano, tuttavia un miracolo di "Babbo Natale" potrebbe fargli cambiare idea.

La presenza di Virginia (Desirée Noferini), ex moglie di Riccardo (Mauro Racanati), rovinerà la vacanza a Bolzano di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e del dottor Crovi.

Mentre Speranza (Mariasole Di Maio) sarà pronta a partire per trascorrere il Natale assieme alla sua famiglia, Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) porterà avanti la sua strategia per allontanarla. Il ragazzo però, stavolta, dovrà fare i conti con Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) che cercheranno di capire cosa stia succedendo.

Un posto al sole non sarà trasmesso a Capodanno

Un posto al sole non andrà in onda il 31 dicembre per dare spazio al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non ci sarà neanche l'episodio doppio il 1º gennaio dal momento che cadrà di sabato. Resta da capire se e quando tale puntata verrà recuperata. La soap dovrebbe invece andare regolarmente in onda giovedì 6 gennaio.