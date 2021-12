Nelle puntate di Un posto al sole , che andranno in onda nel periodo natalizio dal 21 al 24 dicembre su Rai 3, Riccardo e Rossella si recheranno in vacanza nel sud Tirolo, dove si imbatteranno in qualcuno di inaspettato. Nei prossimi episodi verrà, infatti, presentato agli spettatori il misterioso personaggio femminile legato al dottor Crovi. Come sospettato da molti, la new entry, che risponde al nome di Virginia, sarà la sua ex moglie. A quanto pare la donna risulterà ancora molto legato al marito e risulterà decisamente sorpresa nel vederlo assieme a un'altra donna.

Ma cosa succederà di preciso?

Un posto al sole: Desirée Noferini è Virginia, la moglie di Riccardo Crovi

Erano state elaborate diverse teorie in merito all'identità del personaggio personaggio femminile che aveva avuto a che fare con Riccardo Crovi, ma adesso è finalmente giunta una risposta ufficiale. La new entry, interpretata da Desirée Noferini, si chiama Virginia ed è la ex moglie di Crovi. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, girati eccezionalmente in trasferta tra i mercatini di Bolzano, verrà svelato che la donna, seppur separata, risulta ancora molto legata all'uomo. Ma cosa succederà, di preciso, tra lei e Rossella?

Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: Rossella e Riccardo in vacanza a Bolzano

Rossella (Giorgia Gianetiempo), stufa della pesante atmosfera in casa, accetterà di buon grado l'invito di Riccardo (Mauro Racanati) a passare alcuni giorni in Alto Adige. In queste ore sono girate alcune foto promozionali, che mostrano i due visitare i mercatini di Bolzano, a riprova della loro presenza effettiva sul posto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alcune puntate di Un posto al sole, quindi sono state girate fuori Napoli in occasione del Natale, ed era probabilmente questa la sorpresa di cui si era parlato nei giorni scorsi. Tornando alla giovane coppia, purtroppo tale vacanza sarà destinata ad essere rovinata dalla presenza ingombrante di una misteriosa donna che, inizialmente, li spierà nell'ombra.

Un posto al sole, puntate di Natale: Virginia vede un bacio tra Rossella e Riccardo

La misteriosa presenza femminile altre non è che Virginia, ex moglie di Riccardo. A quanto pare la donna si imbatterà per puro caso, nella giovane coppia e rimarrà sgomenta nel vederli mentre si baciano. Per quanto i due siano separati, la donna resterà decisamente infastidita dalla relazione dell'ex marito e farà di tutto per rovinare la sua vacanza. In particolare Virginia se la prenderà con Rossella, a cui manifesterà apertamente tutto il suo disprezzo, in più occasioni.