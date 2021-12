Nella soap opera Una vita, prossimamente, José Miguel farà ritorno dall'Argentina in compagnia solo della domestica Alodia. Dominquez porterà con sé una cattiva notizia, visto che annuncerà ai residenti di Acacias che la moglie Bellita è morta. Una notizia che sconvolgerà tutto il quartiere, ma che solleverà anche qualche dubbio, soprattutto da parte di Rosina.

José, Bellita e Alodia partono per l'Argentina

Tra qualche puntata, i telespettatori di Canale 5, vedranno i Dominquez e la domestica Alodia mettersi in viaggio per l'Argentina. Tutto accadrà nel momento in cui José e Bellita riceveranno un telegramma di Cinta, la quale li informerà di avere problemi con la gravidanza.

La ragazza avrà subito una minaccia di aborto e pertanto i genitori decideranno di trasferirsi temporaneamente in Argentina per starle accanto. Quindi presto lasceranno Acacias insieme ad Alodia.

Una vita, José torna ad Acacias senza Bellita

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, si scopre che, durante la loro assenza, Santiago occuperà di nascosto il loro appartamento. Becerra infatti, avrà fatto ritorno ad Acacias con l'unico scopo di ottenere giustizia per la morte di Marcia. Per questo pedinerà di nascosto Genoveva, mettendo poi in atto un piano per smascherarla, in accordo con Felipe. Nelle prossime puntate infatti, Genoveva cadrà nella trappola di Santiago e Felipe e confesserà l'omicidio di Marcia, finendo quindi dietro le sbarre.

Dopo questo accadimento, ci sarà un piccolo salto temporale, dopo il quale, i telespettatori vedranno José Miguel fare ritorno ad Acacias in compagnia della sola Alodia. Non vi sarà traccia di Bellita.

José annuncia la morte di Bellita, i sospetti di Rosina

L'interrogativo sulla sorte di Bellita, verrà svelato proprio da José Miguel, il quale racconterà per primi a Fabiana e Jacinto che Bellita sarà morta in Argentina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dominquez sembrerà affranto, ma qualcosa nel suo atteggiamento insospettirà soprattutto Rosina. In particolare, la moglie di Liberto si convincerà che José e Alodia, stiano nascondendo qualcosa, e, arriverà persino a sospettare che i due abbiano una relazione. Rosina però sarà ben lontana dalla verità.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv ambientata ad Acacias, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle ore 14:10. Per rivedere invece gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.